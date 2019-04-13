Порошенко поздравил военных с началом турнира по рукопашному бою на Кубок президента

Нынешние соревнования продемонстрируют бескомпромиссную и яркую борьбу, говорится в поздравлении президента

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поздравил участников и организаторов турнира по рукопашному бою на Кубок президента Украины среди Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов и спасательных служб.

"Сегодня, во времена серьезных испытаний для Украины, вы и ваши боевые товарищи, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки, заботитесь о безопасности своих соотечественников, боретесь за свободу и независимость нашего государства. Убежден, что нынешние соревнования продемонстрируют бескомпромиссную и яркую борьбу, стойкость и силу духа, будут способствовать совершенствованию профессионального мастерства", – говорится в поздравлении.

Ранее мы писали, что элитные подразделения Вооруженных сил Украины – Силы специальных операций – провели снайперский турнир, на котором после трехдневных испытаний определились лучшие стрелки.

Умения бойцов проверялись в дневное и ночное время, в условиях задымления, на различном ландшафте и под физической нагрузкой. Кроме того, определялась и скорострельность снайперов, а также их навыки стрельбы из табельного пистолета.

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