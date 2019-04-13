Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Порошенко поздравил военных с началом турнира по рукопашному бою на Кубок президента

Сегодня, 09:26

Нынешние соревнования продемонстрируют бескомпромиссную и яркую борьбу, говорится в поздравлении президента

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поздравил участников и организаторов турнира по рукопашному бою на Кубок президента Украины среди Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов и спасательных служб.

"Сегодня, во времена серьезных испытаний для Украины, вы и ваши боевые товарищи, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки, заботитесь о безопасности своих соотечественников, боретесь за свободу и независимость нашего государства. Убежден, что нынешние соревнования продемонстрируют бескомпромиссную и яркую борьбу, стойкость и силу духа, будут способствовать совершенствованию профессионального мастерства", – говорится в поздравлении.

Ранее мы писали, что элитные подразделения Вооруженных сил Украины – Силы специальных операций – провели снайперский турнир, на котором после трехдневных испытаний определились лучшие стрелки.

Умения бойцов проверялись в дневное и ночное время, в условиях задымления, на различном ландшафте и под физической нагрузкой. Кроме того, определялась и скорострельность снайперов, а также их навыки стрельбы из табельного пистолета.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Порошенко, турнир, Рукопашный бой

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко поздравил военных с началом турнира по рукопашному бою на Кубок президента". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео

Сегодня, 06:45

Кандидаты согласились на очную встречу на НСК "Олимпийский" и сейчас решаются технические моменты

Порошенко убежден в неизменности европейского выбора Украины

Сегодня, 01:30

Порошенко подчеркнул, что никто не развернет Украину и не вернет назад во времена колонии Российской Федерации

Порошенко: останавливать евроинтеграционное движение Украины неконституционно

Сегодня, 00:17

Порошенко подчеркнул, что сделает все от него зависящее, чтобы продолжить европейский путь Украины

Порошенко ждет от дебатов с Зеленским содержательной дискуссии о будущем Украины

Вчера, 23:33

Президент убежден, что дебаты должны состояться 14 и 19 апрел

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Генерал США о безумном шаге, к которому готовятся в Кремле

Подумайте дважды, прежде, чем лезть в бассейн

Генерал озвучил сценарий масштабного вторжения России

Красавица дня: интернациональная модель-триатлет Сильвия Рибейро

9 фраз, которые мужчины боятся услышать от жен

Остановите этот ад: Открытое письмо Алине Загитовой

Украинец Василий Ломаченко уничтожил британца Энтони Кроллу

Илон Маск: Украина сыграла главную роль в ракетостроении СССР

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок
Загрузка...

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

Сегодня, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

11 апреля, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

11 апреля, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

11 апреля, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?