Порошенко предупредил Евросоюз и США: Кремль готовит масштабное вмешательство в выборы

В 2019 году в Украине и ряде европейских государств должны будут пройти парламентские и президентские выборы, в которые попытается вмешаться Россия.

Об этом глава украинского государства Петр Порошенко пишет на своей странице в Facebook.

"В следующем году нас, Украину и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы", – пишет президент.

Он напомнил, что Украина договорилась с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях.

"Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы", – заявил Порошенко.

По его словам, Киев должен быть готов общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободном демократическому волеизъявлению наших граждан.

Напомним, министр внутренних дел США Кирстен Нильсен предупредила, что Россия снова готовится к масштабному вмешательству на выборах в Конгресс, как сделала это во время президентских выборов в 2016 году.

Кроме того, Россию заподозрили во вмешательстве во внутренние дела Бельгии, где в октябре 2018-го должны пройти местные выборы.

Также напомним, что Порошенко уже ранее заявлял, что будущие выборы в Украине под угрозой вмешательства России.