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Порошенко примет участие в интронизации Епифания

Вчера, 10:29

Церемония состоится 3 февраля в Софии Киевской

Фото: president.gov.ua
Порошенко примет участие в интронизации Епифания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/550/dd0/5c5550dd03995.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/550/dd0/5c5550dd03995.jpg Украина Церемония состоится 3 февраля в Софии Киевской

В литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания примет участие президент Петр Порошенко. Церемония состоится 3 февраля в Софии Киевской, сообщает пресс-служба главы государства.

"В воскресенье, 3 февраля, президент Украины Петр Порошенко примет участие в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины", – говорится в сообщении.

Начало мероприятия запланировано на 9 часов утра.

Напомним, ранее глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний официально объявил, что дата его интронизации назначена на 3 февраля. Также он пригласил на данное мероприятие главу УГКЦ.

Как известно, 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию Томос для Православной церкви Украины.  Украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко прибыла во Вселенский патриархат и приняла участие в Торжественной церемонии получения Томоса и освящения воды. 

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Тег Порошенко, церемония, софия киевская, интронизация, Епифаний, ПЦУ

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