Порошенко примет участие в интронизации Епифания
Церемония состоится 3 февраля в Софии Киевской
В литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания примет участие президент Петр Порошенко. Церемония состоится 3 февраля в Софии Киевской, сообщает пресс-служба главы государства.
"В воскресенье, 3 февраля, президент Украины Петр Порошенко примет участие в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины", – говорится в сообщении.
Начало мероприятия запланировано на 9 часов утра.
Напомним, ранее глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний официально объявил, что дата его интронизации назначена на 3 февраля. Также он пригласил на данное мероприятие главу УГКЦ.
Как известно, 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию Томос для Православной церкви Украины. Украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко прибыла во Вселенский патриархат и приняла участие в Торжественной церемонии получения Томоса и освящения воды.
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