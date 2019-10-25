Порошенко призвал поддержать заявление Украины по ПДЧ в НАТО на декабрьском саммите

Еще в 2008 году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО

Территориальная целостность Украины будет восстановлена политико-дипломатическим путем. Именно такая​​стратегия была выработана еще еще в 2014 году. Эта стратегия верна и безальтернативна. Устойчивый мир и надежная безопасность возможны только, если Украина станет членом НАТО. Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"За пять лет мы сблизились как никогда. Об этом прогрессе единодушно говорили все наши партнеры во время Парламентской ассамблеи НАТО, которая недавно состоялась в Лондоне.

И если так, сказал я им в ответ, то пора предоставить Украине План действий относительно членства.

Еще в 2008 году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО. И хотя тогда нам ПДЧ не предоставили, но его перспективу зафиксировали в финальной резолюции саммита.

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Одиннадцать лет назад нам говорили, что для ПДЧ не время. Потому что власть тогда не была консолидированной. И в обществе был низкий уровень поддержки. Теперь большинство украинцев – за членство в НАТО. Эта цель зафиксирована в Конституции Украины. Изменения, которые за это время произошли и в Украине, и на континенте, говорят сами за себя.

Официальные представители Альянса постоянно подчеркивают, что двери НАТО для Украины открыты. Давайте скажем, что мы уже пришли. Почему этот шаг нужно сделать именно сейчас? Потому что в декабре – саммит НАТО", – отметил Порошенко.

Порошенко уверен, что поставить на повестку дня вопрос о ПДЧ – это в первую очередь обязанность украинского президента. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс.

"Наша команда подготовила проект заявления Верховной Рады Украины. Предлагаем уполномочить председателя Верховной Рады вместе с президентом и премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции.

Призываю коллег по Верховной Раде – и кто во власти, и кто в оппозиции – поддержать наше предложение на следующей неделе.

В чем-чем, а в этом вопросе должны быть единой украинской командой. И тогда сможем достичь амбициозных целей. Как это было соглашение об ассоциации. Как это было с Безвизовые. Как это будет с ПДЧ, а впоследствии – и со вступлением в НАТО и Европейский Союз", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко в интервью новостям "Сегодня" заявил, что в декабре 2019 на саммите НАТО Украина должна подписать условия предоставления ПДЧ.

Напомним, в интервью сайту "Сегодня" бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что главные условия членства Украины в НАТО – это политическая воля стран-членов альянса и проведение Киевом соответствующих реформ.

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