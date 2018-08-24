Порошенко: Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане

В Украине не должно быть церкви, которая освящает гибридную войну России против нас, заявил президент Петр Порошенко на военном параде на Крещатике, проводимом в честь 27-го Дня Независимости Украины и 100-летия возрождения государственности.

"Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане: у нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается привязать нас к себе. Мы преисполнены решимости покончить с неестественным и неканоническим пребыванием значительной части нашего православного сообщества в зависимости от российской церкви", – сказал глава государства.

Порошенко отметил, что "эта церковь освящает гибридную войну Путина против Украины, день и ночь молится и за российскую власть, и за российскую армию".

Президент убежден, что в настоящее время нет никаких причин для того, чтобы среди других поместных православных церквей не было равной им поместной православной церкви Украины.

"Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви-матери и именно из Киева разошлось широкими пространствами Восточной Европы. Украинское христианство имеет более чем тысячелетнюю историю, собственную богословскую, литургийную и церковную традицию", – отметил он.

Порошенко подчеркнул, что вопрос Томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви выходит далеко за пределы сферы религии.

"Он из того же ряда, что и укрепление армии, защита языка, борьба за членство в ЕС и НАТО. Это еще один стратегический ориентир на нашем историческом пути, весомая составляющая нашей независимости", – указал он.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

Также напомним, Москва оказывает яростное сопротивление получению Киевом автокефалии украинской церкви, поэтому нет оснований считать, что томос уже у нас в кармане. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время участия во Всеукраинском паломничестве, приуроченном 1030-летию Крещения Украины – Руси, в ходе рабочей поездки в Тернопольскую область.