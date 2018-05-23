Порошенко рассказал, как идет строительство на полигоне "Широкий лан"

Сегодня, 15:46

Сейчас там построено уже 11 корпусов казарм, в которых в настоящее время выполняются внутренние работы

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что общая готовность сводных сооружений на военном полигоне "Широкий лан" превышает 80%. Об этом глава государства сообщил во время визита в Николаев.

"Сейчас там построено уже 11 корпусов казарм, в которых в настоящее время выполняются внутренние работы. Общая готовность сооружений – более 80%. И одновременно строятся столовая, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, котельные, инженерные сети, тепло-, электро-, водоснабжение, канализация", – отметил Порошенко.

По словам президента, об этих данных ему доложили, а сегодня он лично все проверит.

Напомним, в феврале 2016 года бойцы 53-й отдельной механизированной бригады, находившиеся на полигоне "Широкий лан", отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия прохождения службы. Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках, практически на снегу, им негде помыться, из пищи в наличии только сухие пайки.

Военная прокуратура начала проверку, а из бюджета были выделены средства на обустройство полигона.

14 мая 2018 года Петр Порошенко анонсировал открытие до конца года нового военного городка на территории полигона Широкий лан в Николаевской области.

В бригадный комплекс, сооружаемый на полигоне, будут включены не только казармы, но и большая столовая на 2,5 тыс. человек, где будут питаться не только те, кто проживает в казармах, но и те, кто будет находиться в новом стационарном палаточном городке. Он также будет построено с учетом нужд военных, со своей инфраструктурой и водоснабжением.

Также здесь должны построить спортивную базу, современную базу отдыха для военнослужащих-контрактников и для офицеров, почту, магазины, кафе и медицинскую часть.
Порошенко, полигон, Широкий лан

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Источник:

УНИАН

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