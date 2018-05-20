Порошенко рассказал, как получение украинской церковью автокефалии повлияет на национальную безопасность государства

Дорога украинцев к Богу, по мнению главы государства, лежит не через Москву

Получение Украинской православной церковью автокефалии усилит национальную безопасность Украины и автоматически ослабит позиции России. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Дорога украинцев к Богу лежит не через Москву, у нас есть свой путь. Я убежден, что томос об автокефалии завершит утверждение независимости в духовном измерении. Это также усилит национальную безопасность, поскольку автоматически ослабит влияние страны-агрессора на внутриукраинские дела", – сказал президент.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, постановление Верховной Рады в поддержку этого обращения, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей. 24 апреля Порошенко заявил , что в случае предоставления Варфоломеем томоса об автокефалии православной церкви в Украине глава такой церкви будет избираться в Украине.

8 мая бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко подписали совместное обращение, в котором поддержали инициативу Порошенко в вопросе автокефалии православной церкви в Украине.