Порошенко рассказал, как строится жилье для военных

В 21 области вырастут 184 новые жилые помещения для 23 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Николаевскую область

Петр Порошенко также сообщил, что завтра проведет большое инспекционное совещание по проекту строительства новых общежитий для контрактников.

"Язык не поворачивается назвать это казармой. Я, как человек, который прослужил два года срочной службы, прожив в казарме, четко знаю это различие", – добавил он.

Президент подчеркнул, что по всем объектам уже начался процесс закупок через систему ProZorro, и проект вступает в решающую стадию: "В двадцать одной области вырастут 184 новые, современные, комфортабельные помещения, которые будут иметь мало общего с казармами советского образца. В них разместятся 23 тысячи военнослужащих".

"Это – самый масштабный строительный проект в Вооруженных Силах, подобного которому еще вообще не было. Треть домов уже строится", – отметил Глава государства.

Ранее Порошенко рассказал, как идет строительство на полигоне "Широкий лан".

"Сейчас там построено уже 11 корпусов казарм, в которых в настоящее время выполняются внутренние работы. Общая готовность сооружений – более 80%. И одновременно строятся столовая, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, котельные, инженерные сети, тепло-, электро-, водоснабжение, канализация", – отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что жилье для военных-контрактников строят в 21 области.