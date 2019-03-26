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Порошенко рассказал, когда Украина вернется к политическому диалогу с Россией

Вчера, 23:53

Президент заверил, что его союзником является украинский народ

Фото: president.gov.ua
Порошенко рассказал, когда Украина вернется к политическому диалогу с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/93f/884/5c793f884749b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/93f/884/5c793f884749b.jpg Украина Президент заверил, что его союзником является украинский народ

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда Украина вернется к политическому диалогу с Россией. Об этом он заявил в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

"Только когда будет прекращена оккупация, выведены оккупационные войска с Донбасса и Крыма, будут освобождены украинские политзаключенные, мы вернемся к политическому диалогу с РФ", – отметил глава украинского государства.

Украинский лидер отметил, что его союзником является украинский народ, а оппонентом — Путин.

Напомним, 25 марта Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. 

Ранее  министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями.

Напомним, после того, как россиянам окончательно было запрещено появляться в Украине, Москва выступила с заявлением по выборам. В Министерстве иностранных дел РФ даже поставили под сомнение легитимность результатов голосования.

Недавно БДИПЧ/ОБСЕ подавала 24 кандидатур наблюдателей от РФ, но их отклонил украинский Центризбирком. Позже в ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям. Как оказалось, Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей от данной структуры.

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