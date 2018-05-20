Порошенко рассказал, куда идут "деньги Януковича"

Сегодня, 15:12

Реформа образования и медицины, а также строительство жилья для контрактников в армии частично реализуются за счет "денег Януковича"

Фото:president.gov.ua
Фото:president.gov.ua

Часть конфискованных "средств Януковича" идет на строительство дорог, жилья для контрактников армии, реформирование системы образования, здравоохранения, в том числе и улучшение качества медицинского обслуживания в сельской местности. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщила пресс-служба главы государства.

"Все это реализуется частично и за счет возврата денег, которые были украдены у народа Украины кликой Януковича", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны выступил за распределение конфискованных у экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича средств на сектор безопасности и обороны.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскрыл схему, при помощи которой окружение Януковича "отмывало" незаконно полученные средства.

При этом руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что офшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича.
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"Сегодня"

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