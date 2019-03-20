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Порошенко рассказал про "сумасшедший обстрел фейковыми новостями" из России

Сегодня, 14:49

Кибератаки особенно усилились перед выборами

Фото: AFP
Порошенко рассказал про "сумасшедший обстрел фейковыми новостями" из России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0d8/610/5c90d86108dab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0d8/610/5c90d86108dab.jpg Украина Кибератаки особенно усилились перед выборами

Украина справится со всеми информационными атаками, которые усилились накануне выборов. Об этом заявил президент Петр Порошенко на совете регионального развития Хмельницкой области в среду, 20 марта.

"Мы не дадим обмануть себя ни Путину (президенту России Владимиру Путину – Ред.), в какие бы маски ни рядились его посланники, мы не поддадимся ни вранью, ни панике – мы отразим все информационные атаки, несмотря на сумасшедший обстрел фейковыми новостями от олигархических каналов, тех каналов, владельцы которых сбежали, скрываются, ходят и ожидают, что вот-вот власть изменится, вот-вот наконец-то смогут возвратиться старые времена", – сказал Порошенко.

Напомним, в Службе безопасности Украины более десятка украинских и западных экспертов по безопасности провели учения, во время которых имитировали иностранную кибератаку в преддверии президентских выборов.

Стоит отметить, что сотрудники Службы безопасности Украины перед выборами не раз наблюдают в последние месяцы растущее число атак с целью получить доступ к компьютерам министерств и других государственных ведомств страны.

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Тег СБУ, Порошенко, кибератака, информационная безопасность

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Источник:

Интерфакс-Украина

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