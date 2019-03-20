Порошенко рассказал про "сумасшедший обстрел фейковыми новостями" из России
Кибератаки особенно усилились перед выборами
Украина справится со всеми информационными атаками, которые усилились накануне выборов. Об этом заявил президент Петр Порошенко на совете регионального развития Хмельницкой области в среду, 20 марта.
"Мы не дадим обмануть себя ни Путину (президенту России Владимиру Путину – Ред.), в какие бы маски ни рядились его посланники, мы не поддадимся ни вранью, ни панике – мы отразим все информационные атаки, несмотря на сумасшедший обстрел фейковыми новостями от олигархических каналов, тех каналов, владельцы которых сбежали, скрываются, ходят и ожидают, что вот-вот власть изменится, вот-вот наконец-то смогут возвратиться старые времена", – сказал Порошенко.
Напомним, в Службе безопасности Украины более десятка украинских и западных экспертов по безопасности провели учения, во время которых имитировали иностранную кибератаку в преддверии президентских выборов.
Стоит отметить, что сотрудники Службы безопасности Украины перед выборами не раз наблюдают в последние месяцы растущее число атак с целью получить доступ к компьютерам министерств и других государственных ведомств страны.
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