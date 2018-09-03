Порошенко рассказал, с чем едет на Генассамблею ООН

Сегодня, 10:59

Президент огласил темы своего выступления на международном саммите

Фото: сайт ООН
Фото: сайт ООН

Центральной темой выступления украинского президента Петра Порошенко на 73-м заседании Генеральной ассамблеи ООН станет освещение будущего Организации Объединенных Наций.

Об этом глава государства заявил в ходе дискуссионного клуба в лицее "Научная смена" в Киеве в понедельник, 3 августа.

"Я как президент Украины ровно через три недели еду на заседание Генеральной ассамблеи ООН и буду представлять в своем выступлении Украину, анализ текущей ситуации, стратегию развития и видение изменений роли, функций и места ООН", – рассказал президент.

Напомним, ранее о том, что Порошенко выступит на саммите Генеральной ассамблеи ООН после обеденного перерыва 26 сентября, сообщил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко.

Кроме того, сообщалось, что самого украинского постпреда избрали вице-председателем 73-й сессии.

Также Ельченко рассказал, почему не получится ввести в Украину миротворцев от любой другой международной организации, кроме ООН.
ООН, заседание, саммит, генассамблея, Петр Порошенко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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