Порошенко с семьей помолился за Украину

Предстоятели церквей помолились за единство народа, мир и согласие в Украине

В День Независимости президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко и детьми в Софийском соборе помолились за Украину.

"Молитвы и выступления за Украину сказали предстоятели церквей и руководители религиозных организаций: Предстоятель Украинской православной церкви (Киевский патриархат), патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, Предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; Верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук; Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий; епископ, ординарий Киево-Житомирской епархии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий; Главный раввин Киева и Украины Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх; Председатель Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Антонюк Валерий", – говорится в сообщении.

Как отмечается, предстоятели церквей помолились за единство народа, мир и согласие в Украине.

В молитвенном мероприятии "Молитва за Украину" также приняли участие Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Также сообщается, что президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко приняли участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому в День Независимости Украины.

Как известно, сегодня в Украине отмечают 27-годовщину обретения страной независимости.

Отметим, президент Петр Порошенко заявил, что благодаря Украине, которая противостоят российской агрессии, Запад может чувствовать себя в большей безопасности.