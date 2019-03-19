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Порошенко сообщил о гибели бойца ВСУ на фронте

Сегодня, 13:54

Украинская армия снова понесла потери, но агрессор дорого заплатил за это, отметил глава государства

Фото: AFP
Порошенко сообщил о гибели бойца ВСУ на фронте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0d8/610/5c90d86108dab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0d8/610/5c90d86108dab.jpg Украина Украинская армия снова понесла потери, но агрессор дорого заплатил за это, отметил глава государства

Сегодня на Донбассе украинская армия снова понесла потери – погиб один боец Вооруженных сил Украины. Об этом сказал на заседании Совета регионального развития Ивано-Франковской области президент Петр Порошенко.

Он отметил, что вражеские обстрелы на фронте не утихают, из-за чего ВСУ периодически несут потери.

"Каждый день случаются обстрелы и провокации на линии фронта, тяжелые обстрелы. И за вчерашнюю ночь, и сегодня мы потеряли по одному украинскому воину. Несмотря на то что наш отпор достаточно решительный и агрессор дорого заплатил за это, – это боль в нашем сердце", – сказал Порошенко.

Напомним, как сообщали в штабе Объединенных сил, 18 марта боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции подразделений ОС, при этом трижды применив запрещенные Минском минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Был убит один боец ВСУ, однако ответным огнем наши воины уничтожили живую силу, БМП и транспорт боевиков.

Также мы оказывали видео уничтожения пулеметного гнезда боевиков. Как сообщил офицер ВСУ Александр "Гром", вместе с блиндажом в огневой точке уничтожены два оккупанта.

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Тег Донбасс, Порошенко, ВСУ, потери, военный

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