Порошенко сообщил о гибели бойца ВСУ на фронте
Украинская армия снова понесла потери, но агрессор дорого заплатил за это, отметил глава государства
Сегодня на Донбассе украинская армия снова понесла потери – погиб один боец Вооруженных сил Украины. Об этом сказал на заседании Совета регионального развития Ивано-Франковской области президент Петр Порошенко.
Он отметил, что вражеские обстрелы на фронте не утихают, из-за чего ВСУ периодически несут потери.
"Каждый день случаются обстрелы и провокации на линии фронта, тяжелые обстрелы. И за вчерашнюю ночь, и сегодня мы потеряли по одному украинскому воину. Несмотря на то что наш отпор достаточно решительный и агрессор дорого заплатил за это, – это боль в нашем сердце", – сказал Порошенко.
Напомним, как сообщали в штабе Объединенных сил, 18 марта боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции подразделений ОС, при этом трижды применив запрещенные Минском минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Был убит один боец ВСУ, однако ответным огнем наши воины уничтожили живую силу, БМП и транспорт боевиков.
Также мы оказывали видео уничтожения пулеметного гнезда боевиков. Как сообщил офицер ВСУ Александр "Гром", вместе с блиндажом в огневой точке уничтожены два оккупанта.
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