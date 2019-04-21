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Порошенко тепло поздравил украинцев с Вербным воскресеньем

Сегодня, 07:44

Президент пожелал каждой украинской семье мира, благополучия, душевного тепла и согласия

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Сегодня

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Вербным воскресеньем. Свое поздравление глава государства опубликовал в Facebook.

"Искренне поздравляю всех христиан с Вербным воскресеньем! Пусть Ваши сердца наполнятся радостью от ожидания большого христианского праздника – Воскресения Христова!", – говорится в сообщении.

Также глава государства пожелал каждой украинской семье мира, благополучия, душевного тепла и согласия.

Напомним, 21 апреля православные христиане отмечают большой праздник – Вербное воскресенье. По традиции, в этот день верующие несут в церкви для освящения ветки распустившейся вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия.

Следует также помнить, что в праздник Вербного воскресенья 2019, нельзя работать: шить, стирать, убирать, вышивать. Также нельзя ругаться и сквернословить, и устраивать шумные застолья и гулянки.

"Сегодня" предлагают вам лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем в прозе, стихах, коротких смс, а также в красочных открытках на любой вкус. Ранее мы также рассказывали, какие выходные дни будут на Пасху 2019 в Украине.

Смотрите видео: все традиции Вербного воскресенья

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Тег Порошенко, поздравления, вербное воскресенье

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