Порошенко: Украина не будет спрашивать разрешения России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что большинство стран-членов НАТО поддерживают политику открытых дверей в отношении Украины

Фото: president.gov.ua

Порошенко: Украина не будет спрашивать разрешения России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/313/957/5c5313957c2ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/313/957/5c5313957c2ae.jpg 2019-02-05T09:56:00+02:00 Украина Президент Украины Петр Порошенко заявил, что большинство стран-членов НАТО поддерживают политику открытых дверей в отношении Украины

Большинство стран-членов НАТО поддерживают политику открытых дверей в отношении Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Украина не будет спрашивать разрешения России, и это должны признать наши партнеры по НАТО, все страны-члены НАТО. На последнем саммите, где я имел честь присутствовать, среди стран-членов выступили 21 президент и премьер-министр. В выступлении каждого из них звучало: мы должны подтвердить решение Бухарестского саммита о том, что двери открыты. Мы должны подчеркнуть, что это решение принимает исключительно украинская власть и украинский народ, и именно поэтому так важно, чтобы в четверг парламент проголосовал (за внесение изменений в Конституцию относительно курса Украины на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. – Ред.)", – подчеркнул президент.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что через такие инструменты, как медийный ресурс, финансовое вмешательство, организационные мероприятия и так называемая "пятая колонна", президент Российской Федерации Владимир Путин хочет подорвать стабильность Украины.

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко отметил, что минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе и надеется, что в Верховной Раде найдется 300 голосов для поддержки во втором чтении законопроекта о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО.

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