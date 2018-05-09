Порошенко: Украина не поступит с Донецком так, как Россия – с Грозным

Сегодня, 12:26

Вход украинских воинов в районы больших городов существенно осложнял положение украинских военных в 2014 году, отметил президент

Петр Порошенко. Фото: архив
Петр Порошенко. Фото: архив

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина никогда бы не позволила себе освобождать Донецк так, как русские освобождали Грозный. Об этом с Порошенко заявил во время принятия военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Как-то сегодня уже и подзабылось, что весной 2014 года Украина потеряла почти весь Донбасс... Затем летом того года прошла успешная военная операция, в результате которой Вооруженные силы, СБУ, Национальная гвардия, добровольческие батальоны, другие подразделения освободили от боевиков большую часть – почти две трети, – Донецкой и Луганской области", – напомнил президент.

По словам Порошенко, вход украинских воинов в районы больших городов с высокой плотностью населения существенно осложнял финал операции.

"Украина, ее военное руководство, никогда бы не позволили себе освобождать Донецк так, как русские освобождали Грозный – просто стерли его с лица земли", – заявил глава государства.

Как отметил Порошенко, Россия в 2014 году организовала вторжение в Украину регулярных подразделений своих вооруженных сил.

"Сконцентрировав все силы и ресурсы, мы выстояли и крепко держим оборону против одной из крупнейших армий мира", – подчеркнул президент.

Как сообщалось, президент Украины 9 мая, в День победы над нацизмом принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы во Второй мировой войне

Напомним, 8 мая Порошенко принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и примирения. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев не поддаваться кремлевской пропаганде, вспоминая погибших во Второй мировой войне.
Донецк, Донбасс, Порошенко, Петр Порошенко, ато, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко: Украина не поступит с Донецком так, как Россия – с Грозным". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: пресс-служба АП

Порошенко: Акция "Бессмертный полк" - это часть гибридной войны России

Сегодня, 10:46

Президент убежден, что Россия и Украины по разному относятся к победе над фашизмом и окончанию Второй мировой войны

Украина

Боевиками на Донбассе руководят россияне. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Российские офицеры там везде: Полторак рассказал о структуре "армий Л/ДНР"

Сегодня, 04:29

Министр также рассказал, сколько украинцев в армейских корпусах непризнанных республик и почему они там оказались
Загрузка...

Политика

Леонид Кучма. Фото: архив

Миротворцы будут не скоро, а "будапештский формат" невозможен: Кучма разъяснил ситуацию по Донбассу

Вчера, 16:11

Экс-президент объяснил, как Украине нужно решать свои вопросы с Россией

Украина

Российские танки. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Полторак: У России нет сил для масштабного вторжения в Украину, но есть одно "но"

Вчера, 13:36

У границ с Украиной РФ сосредоточила 900 танков, около 80 тысяч солдат и много артиллерии
Загрузка...