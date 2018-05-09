Порошенко: Украина не поступит с Донецком так, как Россия – с Грозным

Вход украинских воинов в районы больших городов существенно осложнял положение украинских военных в 2014 году, отметил президент

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина никогда бы не позволила себе освобождать Донецк так, как русские освобождали Грозный. Об этом с Порошенко заявил во время принятия военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Как-то сегодня уже и подзабылось, что весной 2014 года Украина потеряла почти весь Донбасс... Затем летом того года прошла успешная военная операция, в результате которой Вооруженные силы, СБУ, Национальная гвардия, добровольческие батальоны, другие подразделения освободили от боевиков большую часть – почти две трети, – Донецкой и Луганской области", – напомнил президент.

По словам Порошенко, вход украинских воинов в районы больших городов с высокой плотностью населения существенно осложнял финал операции.

"Украина, ее военное руководство, никогда бы не позволили себе освобождать Донецк так, как русские освобождали Грозный – просто стерли его с лица земли", – заявил глава государства.

Как отметил Порошенко, Россия в 2014 году организовала вторжение в Украину регулярных подразделений своих вооруженных сил.

"Сконцентрировав все силы и ресурсы, мы выстояли и крепко держим оборону против одной из крупнейших армий мира", – подчеркнул президент.

Как сообщалось, президент Украины 9 мая, в День победы над нацизмом принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы во Второй мировой войне

Напомним, 8 мая Порошенко принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и примирения. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев не поддаваться кремлевской пропаганде, вспоминая погибших во Второй мировой войне.