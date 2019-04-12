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Порошенко уволил главу Херсонской ОГА: названо имя врио губернатора

Сегодня, 12:02

Вместо Андрея Гордеева область возглавил Дмитрий Бутрий

Андрей Гордеев / Скриншот
Андрей Гордеев / Скриншот.

Сегодня, 12 апреля, президент Петр Порошенко подписал два указа, которыми сменил руководство Херсонской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Указом №141/2019 глава государства освободить Андрея Гордеева от должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Указом №142/2019 Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Херсонской ОГА на Дмитрия Бутрия.

Напомним, 10 апреля Кабинет министров одобрил решение об отставке глав Херсонской и Одесской ОГА Андрея Гордеева и Максима Степанова.

В тот же день Порошенко уволил Степанова с должности главы Одесской ОГА и назначил временно исполняющим обязанности губернатора первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

Как сообщалось, двумя ранее Порошенко отстранил от работы главу Одесской обладминистрации Максима Степанова. Наблюдатели связывали это с низкой поддержкой, оказанной главе государства в ходе первого тура президентских выборов. 

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Тег отставка, Порошенко, Херсонская область, Гордеев

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