Порошенко в армии и трагедия Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево: топ-темы дня

Глава государства посетит ВСУ, а в России расследуют причины гибели людей в SSJ-100

Сайт "Сегодня" собрал важнейшие темы дня, которые будут задавать тон в информационном поле Украины и мира.

Президент Петр Порошенко, как ожидается, совершит поездку к военнослужащим Вооруженных сил Украины.

В Украине стартует Неделя безопасности дорожного движения, в рамках которой пройдет ряд мероприятий, направленных на преодоление сложной ситуации с безопасностью на дорогах страны. Акция проходит в рамках глобальной инициативы ООН.

Мокро и прохладно. Почти по всей Украине в понедельник ожидаются дожди и грозы, температура воздуха днем местами снизится до +8 градусов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в Анкаре переговоры с турецкими официальными лицами в рамках Средиземноморского диалога, также будут подняты вопросы сотрудничества Североатлантического альянса с республикой. Ключевой темой встречи станет приобретение российских ЗРК С-400 .

Продолжается расследование причин трагедии в Москве. Напомним, вечером 5 мая при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", загоревшегося в Шереметьево, погиб 41 человек .

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