Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Порошенко в армии и трагедия Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево: топ-темы дня

6 мая, 11:43

Глава государства посетит ВСУ, а в России расследуют причины гибели людей в SSJ-100


Сайт "Сегодня" собрал важнейшие темы дня, которые будут задавать тон в информационном поле Украины и мира.

Президент Петр Порошенко, как ожидается, совершит поездку к военнослужащим Вооруженных сил Украины.

В Украине стартует Неделя безопасности дорожного движения, в рамках которой пройдет ряд мероприятий, направленных на преодоление сложной ситуации с безопасностью на дорогах страны. Акция проходит в рамках глобальной инициативы ООН.

Мокро и прохладно. Почти по всей Украине в понедельник ожидаются дожди и грозы, температура воздуха днем местами снизится до +8 градусов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в Анкаре переговоры с турецкими официальными лицами в рамках Средиземноморского диалога, также будут подняты вопросы сотрудничества Североатлантического альянса с республикой. Ключевой темой встречи станет приобретение российских ЗРК С-400 .

Продолжается расследование причин трагедии в Москве. Напомним, вечером 5 мая при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", загоревшегося в Шереметьево, погиб 41 человек .


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Турция, Порошенко, самолет, катастрофа, шереметьево, Столтенберг, с-400, Sukhoi SuperJet , погода в Украине, темы дня

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко в армии и трагедия Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево: топ-темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Тимошенко требует сформировать новое правительство

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Украина прекратила строительство ГЭС на Днестре

Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе

"Я старательно ему подыграл". Друзь отверг обвинения в подкупе

Загрязненная нефть в нефтепроводе — политический расчет Кремля

Лимит попыток исчерпан: почему Ман Сити нужно уволить Гвардиолу

Модель из Владивостока стала свидетелем в суде над Кокориным

Украина — беднейшая страна в Европе — эксперты

Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Месси – инопланетянин»

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Сегодня, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Вчера, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

У Зеленского хотят повысить налоги, которые снизили при Порошенко

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

12 дизайнерских находок для обустройства кухни