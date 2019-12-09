/ Фото: fdu.org.ua

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Всеукраинскому порталу национального усыновления "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" исполнилось 10 лет. Благодаря программе почти 10 000 детей-сирот обрели счастье жить в семье.

Портал начал работу 9 декабря 2009 года в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!". Он стал уникальным ноу-хау Фонда Рината Ахметова, настоящим прорывом для тогда еще недиджитализованного общества. Ведь 10 лет назад даже фотоанкету ребенка нельзя было увидеть тем, кто не имел статуса кандидата в усыновители! Благодаря порталу ситуация кардинально улучшилась – можно посмотреть на фотографию ребенка, влюбиться в него, а потом оформлять документы. Спустя некоторое время на портале появились не только фотоанкеты, но и видеоистории маленьких кандидатов на усыновление.

"Программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" начиналась с поддержки детских домов еще 19 лет назад. Это была классическая модель: приехать в детский дом и помочь вещами, подарками. В 2005 году был создан Фонд. А три года спустя он начал программу "Сиротству – нет!", главная идея которой — каждому ребенку нужна семья. Еще через год мы запустили портал sirotstvy.net, посвященный национальному усыновлению. Его задача – создать удобное информационное поле, обеспечить поддержку тем, кто решился подарить свою любовь ребенку из детдома или интерната. В программе работают психологи и юристы, которые помогают родителям пройти этот путь. 10 лет назад в Украине не было ничего подобного и как следствие – не было культуры национального усыновления. Дети или оставались в интернатах, или за ними приезжали иностранцы. Сама тема приемных семей у нас в стране была табуирована. Существовал стереотип: приемный ребенок появляется в семье, только когда есть проблемы с рождением собственного. Мы смогли изменить отношение к этой теме в Украине. Теперь принять ребенка в семью — это абсолютно нормально. Родители легко рассказывают свои истории публично, и это огромный прогресс. И большая мотивация для будущих мам и пап. Скажу больше, сейчас усыновление – не просто норма, а поступок, достойный уважения", – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

По ее словам, Фонд стал промоутером социальных инициатив и трендсеттером. Например, начиная с 2008 года, Фонд создал 41 детский дом семейного типа, куда взяли на воспитание более 400 детей по всей стране, сейчас в Украине свыше 1100 таких детских домов.

"Это очень правильная альтернатива интернату. Во-первых, количество ребят в детских домах семейного типа ограничено обычно десятью; во-вторых, в них всегда есть папа и мама. Эти папы и мамы получают зарплату от государства, то есть для них это работа. Дети живут в больших домах, в своих комнатах, они готовят завтраки, ходят в общеобразовательную школу, занимаются спортом и танцами. По сути, это большая семья. Совсем как настоящая, разница лишь в том, что юридически дети не обязательно усыновлены", – добавляет Наталья Емченко.

Сегодня программа и портал "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" являются лидерами национального усыновления. Все годы работы их суть остается неизменной – помочь детям обрести счастье в семье. А также показать, что приемное родительство – это ответственный, но посильный шаг. Сегодня на портале размещены анкеты почти 6000 детей, порядка 10 000 детей благодаря ему нашли родителей. Чтобы понять масштаб выполненной работы, представьте: если все эти ребята возьмутся за руки, то длина живой цепочки будет равна семи мостам Патона в Киеве. Это в десять раз больше, чем население Ватикана. Если каждый из детей скажет по одному разу слово "спасибо", оно будет звучать два с половиной часа!

Фонд Рината Ахметова в рамках программы и портала "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" системно помогает как усыновителям, так и тем, кто только решился подарить свое тепло ребенку. Проводятся вебинары с психологами, тренинги для приемных родителей, оказывается помощь детским домам семейного типа. Аналогов этой программы и портала в Украине нет. Они стали тем невидимым мостиком, который помогает детям найти родителей.

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