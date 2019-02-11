Портрет украинского избирателя: кто будет голосовать в 2019 году

За 9 лет число имеющих право голоса сократилось на 1,3 млн человек

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Портрет украинского избирателя: кто будет голосовать в 2019 году Алевтина Нагорная //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9da/bea/5c59dabea361a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9da/bea/5c59dabea361a.jpg 2019-02-11T07:00:00+02:00 Украина За 9 лет число имеющих право голоса сократилось на 1,3 млн человек

Центризбирком опубликовал данные о количестве избирателей в Украине. Своим правом выбрать президента или нардепа сейчас могут воспользоваться почти 35,6 млн человек. "Сегодня" составила собирательный портрет украинского избирателя.

Спад и рост

Всего тех, кто сейчас может голосовать в Украине, — 35,6 млн человек. Если сравнивать эти цифры с предыдущими выборами 2014 года, то общее число избирателей сократилось. Например, в 2014-м их было 36,4 млн, а в 2010-м — 36,9. Но в процентном соотношении от населения страны количество избирателей, наоборот, увеличилось. В том же 2010-м в Украине, по данным Госстата, проживало 45,9 млн человек, а в 2014-м — 45,4. Таким образом, из общего количества украинцев тогда могли голосовать 80%, а сейчас — 84%. Как видно из примерных расчетов (см. инфографику), на основе данных Госстата и реестра избирателей, большинство нынешнего электората — женщины-горожанки в возрасте немногим за 40.

Уточнения

Несмотря на официальные данные, глава Службы распорядителя Госреестра избирателей Александр Стельмах уточнил, что цифры будут немного другими. По его словам, от общего числа нужно отнять избирателей Крыма, а также оккупированных территорий Донбасса. Всего это больше 5,5 млн человек, и на участках стоит ждать чуть больше 30 млн человек. Эти данные, по словам нардепа и главы Счетной палаты ВР Александра Черненко, максимально точны:

"База данных реестра избирателей сегодня наиболее точная из всех электронных реестров граждан. Она возобновляется ежемесячно, а в избирательный период еще чаще. Есть другая проблема — многие избиратели сегодня снимаются с регистрации и просто "зависают". Кто-то скрывается от призыва, кто "выписывается" умышленно, чтобы другие члены семьи могли получить субсидию. Такие избиратели остаются в реестре, но автоматически теряют избирательный адрес".

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"Реально избирателей — 20—25 млн"

Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич говорит, что на самом деле число избирателей может быть еще меньше. От 30 млн, которые остались после вычитания избирателей из аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса, нужно учесть еще и тех, кто во время голосования будет находиться в РФ, а также мигрантов, которые сегодня уехали в Европу.

"С учетом всех данных, представленных на Евростате, польской статистике и других данных, по нашим расчетам, число реальных избирателей должно составить 24 млн 760 тыс. человек", — считает эксперт.

С его оценкой согласен политолог Руслан Бортник:

"С учетом работающих за границей, детей и населения оккупированных территорий у нас от 20 до 25 млн избирателей. Эти же цифры закладывают в свои прогнозы и штабы главных политических сил".

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разобрались, как проголосовать переселенцам, мигрантам и тем, кто живет не по месту прописки.

О всех главных событиях предвыборной кампании и подготовки к выборам 2019 года читайте в материале: Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки

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АВТОР: Алевтина Нагорная Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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