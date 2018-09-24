Порывы ветра и сильные дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине в начале недели

В начале недели в Украине синоптики прогнозируют ветреную погоду и сильные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

24 сентября на всей территории страны ожидаются дожди. Местами, кроме юго-востока, синоптики прогнозируют сильные дожди. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Также ожидаются порывы со скоростью 15-20 м/с, в западных областях местами – 25-28 м/с. Температура в западных и северных областях установится на уровне 12-17 °С, на остальной территории – 18-23 °С.

25 сентября синоптики прогнозируют небольшие, ночью в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях умеренные дожди. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Местами, по прогнозам синоптиков, будут порывы со скоростью 15-18 м/с. Температура воздуха ночью установится на уровне 3-10 °С тепла, днем 9-15 °С, на юге и востоке – до 18°. В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, ночью – заморозки 0-2 °С, днем 2-7 °С тепла.

Кроме того, синоптики рассказали о погоде в столице в ближайшие дни. Сегодня, 24 сентября, в Киеве пройдут дожди. Также ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Температура воздуха установится на уровне 15 °С. 25 сентября в столице ожидается небольшой дождь, местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура воздуха ночью установится на уровне 6-8 °С, днем – 11-13 °С.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили украинцев, что с 23 сентября в Украине, помимо дождей с грозами, ожидается усиление ветра 15-22 м/с, а также значительное снижение температуры ночью до 6-12 градусов, днем до 12-18. В Карпатах также ожидается мокрый снег.

Кроме того, синоптики отмечали, что атмосферный фронт с Северо-Запада Европы может принести головную боль, проблемы с артериальным давлением, обострение сезонных недугов. Не говорю уже о сонливости, "сером" настроение и нежелание работать.