Посещение госучреждений во время карантина: в Минцифры сделали заявление

Министерство призывает граждан Украины воздержаться от посещения ЦПАУ и перевести общение в онлайн

Министерство цифровой информации призывает украинцев сократить визиты в государственные органы для получения услуг на период карантина в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Поход в государственный орган, который ежедневно обслуживает тысячи граждан, создает лишний риск распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Минцифры призывает граждан Украины воздержаться от посещения ЦПАУ (центров предоставления административных услуг) и других поставщиков услуг без необходимости в период карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, если есть острая необходимость получить определенную административную услугу, рекомендуем проконсультироваться с ЦПАУ или иным государственным органом по телефону или онлайн о том, можно ли получить эту услугу дистанционно.

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В Минцифры отметили, что ряд государственных услуг доступны онлайн.

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"В частности, работают электронные кабинеты налогоплательщика, застройщика, водителя, перевозчика. А с помощью электронной подписи можно подписывать документы онлайн на сайте Центрального удостоверяющего органа, подавать отчетность в налоговую инспекцию, пенсионный фонд или другие госорганы в электронном виде", - говорится в сообщении.

Напомним, с 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин и ряд других ограничительных мер из-за распространения коронавируса. На время карантина в стране приостановлен призыв в армию.

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