"Пошел в самоволку": ПЦУ осудила решение волынского священника праздновать Рождество 25 декабря

Непродуманное и поспешное внедрение календарной реформы в ПЦУ может привести к закреплению существующих разделений и возникновения новых.

/ Фото: Православная Церковь Украины

Священный Синод Православной Церкви Украины осудил самовольное, единоличное решение Михаила, митрополита Луцкого и Волынского за празднование Рождества 25 декабря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

Священный Синод считает внесение изменений в церковный календарь нарушением канонического порядка.

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Члены Синода решили, что непродуманное и поспешное внедрение сейчас календарной реформы в Православной Церкви Украины может привести к закреплению существующих разделений и возникновения новых.

"Синод разрешил по благословению правящего архиерея 25 декабря нового стиля совершать только молебен с акафистом Рождеству Христову и выполнения рождественских песнопений (колядок)", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что Православная церковь Украины может начать официально отмечать Рождество по новому, григорианскому календарю – то есть 25 декабря.

А вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским украинцев, которые отмечают Рождество 25 декабря, а не 7 января, поздравили и другие украинские политики.

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