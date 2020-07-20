После ареста экс-главы "Укравтодора" в Киеве и Львове начались обыски

После ареста в Польше бывшего бывшего главы Государственной службы автомобильных дорог Украины Славомира Новака обыски начались также и на украинской территории – в Киеве и Львове..

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Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, обыски проводят сотрудники ведомства совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Окружной прокуратурой и Центральным антикоррупционным бюро Польши.

Международная следственная группа обыскивает офисы компаний-участниц тендеров государственного агентства и самого "Укравтодора", а также дома его бывших работников и граждан Польши, которых подозревают в участии в преступной организации.

В НАБУ отмечают, что расследование идет относительно деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Кроме Новака, задержаны также бывшего командира JW "GROM" Дариуш С. и предприниматель из Гданьска Яцек П.

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Напомним, что с 2011 по 2013 год Славомир Новак был министром транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Кроме того, с 19 октября 2016 года по 1 октября 2019-го он занимал должность и.о. руководителя "Укравтодора". В связи с завершением трехлетней каденции и поступлении "нового предложения" прошлой осенью он подал правительству заявление об отставке.

Кабмин принял отставку и назначил на место Новака Олега Федоренко, а в ноябре постоянным руководителем "Укравтодора" стал нардеп Александр Кубраков, который возглавляет организацию и по сегодняшний день.

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