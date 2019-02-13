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После Дня влюбленных в Украину придет весеннее тепло: погода до начала следующей недели

Сегодня, 20:41

Дожди с мокрым снегом уйдут уже к пятнице, и в Украину придет солнечная и сухая погода с комфортными температурами

Фото: Pixabay
После Дня влюбленных в Украину придет весеннее тепло: погода до начала следующей недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/425/aea/5c6425aeaa7d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/425/aea/5c6425aeaa7d9.jpg Украина Дожди с мокрым снегом уйдут уже к пятнице, и в Украину придет солнечная и сухая погода с комфортными температурами

Четверг, 14 февраля, станет последним днем с плохой погодой на этой неделе, а выходные и начало следующей недели порадуют хорошей погодой. Уже с пятницы, 15 февраля, погода наладится, будет не очень морозно, но солнечно и сухо. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в четверг, 14 февраля, по всей территории страны ожидаются сложные метеоусловия. Большая часть Украины будет находиться под воздействием циклона и на половина страны под мощные осадки в виде дождя и мокрого снега. Сильную облачность, но без осадков, обещают на юго-востоке, востоке и северо-востоке Украины. В среднем температура воздуха будет в пределах от нуля до +2 тепла, на юге до +4.

А уже в пятницу, 15 февраля, по прогнозам синоптиков, дожди и снег уйдут из Украины и воцариться сухая и солнечная погода. Будет не по-зимнему тепло. Днем в среднем будет до +2-4 тепла, на западе и юге – до + 6.

В субботу, 16 февраля, погода будет схожа с предыдущим днем. Потеплеет еще на 1-2 градуса на востоке Украины. Осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 17 февраля, потеплеет еще на 1-2 градуса в целом по Украине. На западе страны местами будет до +9, в центре и на северо-востоке до +5-6 тепла, на юге – до +7.

В понедельник, 18 февраля, равномерная теплая и солнечная погода придет на всю территорию Украины. В среднем температура воздуха будет составлять +4-7 тепла. Дождей не прогнозируют, но прогнозируют солнечную погоду с небольшой облачностью.

 

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Тег погода, потепление, прогноз погоды, погода в Украине

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