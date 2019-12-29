После облав казино придумали новую уловку и продолжили работу

/ Фото: Нацполиция

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После того, как полиция в конце прошлой недели устроила массовые облавы на игорные заведения, часть дельцов быстро нашли новую уловку.

Как "Сегодня" писали ранее, на днях Кабмин своим постановлением запретил работу игорного бизнеса, который действовал под видом лотерей. Правительство обязало полицию и сотрудников ГФС закрыть все эти заведения. Уже в первый день запрета копы отрапортовали о закрытии 5300 игорных заведений.

"Было изъято 2,3 тысячи единиц компьютерной техники стоимостью в 50 миллионов гривен", – сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Как оказалось, уже на второй день после всеукраинской облавы на игорные заведения, некоторые дельцы нашли возможность продолжать свою деятельность. В интернете появилось множество объявлений, авторы которых предложили услугу выездного казино. Мы позвонили по одному из таких объявлений под видом заказчика услуги.

"Да, Вы правильно поняли. У нас выездное казино. 4 часа аренды нашего оборудования и работа крупье обойдется Вам примерно в 14 500 гривен. Играть можете и ради удовольствия, и на деньги, нас это не волнует. В наличии есть рулетка, фишки, в вашем распоряжении крупье", – рассказал нам организатор азартных игр, представившийся Сергеем.

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На наш уточняющий вопрос о том, как часто азартные украинцы заказывают услугу выездного казино, Сергей ответил, что он от дефицита заказов не страдает.

"Но есть варианты, которые нас могут не устроить. Например, если клиент заказывает выездное казино в какое-либо общественное место и будет играть на деньги. Предпочтительнее – частные апартаменты, потому как мы не хотим работать на виду у публики", – сказал нам организатор азартных игр.

Напомним, за незаконную игорную деятельность виновным грозит штраф 170-680 тыс. грн. До массового закрытия игорных заведений в Украине с начала года было зарегистрировано 392 уголовных производств по статье "Занятие игровым бизнесом". И лишь в 17 случаях фигурантам были объявлены подозрения. Из этого числа лишь 5 дел дошло до суда.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что некоторые из правоохранителей крышуют игорный бизнес. Чтобы разоблачать такие преступления, было решено создать рабочие группы, которые будут противостоять игорному бизнесу.

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