После отравления детей в школе Николаева Гриневич назвала тревожную тенденцию

В Николаевской школе, где было распылено неизвестное вещество, учеба продолжается. Минобразования напомнило руководителям школ и департаментов образования о необходимости отработки механизма эвакуации детей. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает "Укринформ".

"Учебный процесс будет продолжаться. Но для нас вообще очень тревожна эта тенденция – распыление какого-то вещества, которое так влияет на здоровье ребенка. Это значит, что есть определенная проблема безопасности или какой-то неосторожности. Понятно, что и полиция будет изучать этот случай, что это за вещество. Поскольку это не первый случай. Так же 8 мая во время линейки произошла подобная ситуация. Мы говорим с руководителями учебных заведений и с руководителями департаментов образования, что они должны очень четко разработать механизм эвакуации для того, чтобы сохранить здоровье всем детям, ведь непредсказуемые обстоятельства бывают", – сказала Гриневич.

Напомним, 21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. Полиция начала расследование инцидента по статье о хулиганстве.