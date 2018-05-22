После отравления детей в школе Николаева Гриневич назвала тревожную тенденцию

Сегодня, 13:28

Минобразования ведет работу вместе в руководителями учебных заведений и с руководителями департаментов образования на местах

Лилия Гриневич. Фото: kmu.gov.ua
Лилия Гриневич. Фото: kmu.gov.ua

В Николаевской школе, где  было распылено неизвестное вещество, учеба продолжается. Минобразования напомнило руководителям школ и департаментов образования о необходимости отработки механизма эвакуации детей. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает "Укринформ".

"Учебный процесс будет продолжаться. Но для нас вообще очень тревожна эта тенденция – распыление какого-то вещества, которое так влияет на здоровье ребенка. Это значит, что есть определенная проблема безопасности или какой-то неосторожности. Понятно, что и полиция будет изучать этот случай, что это за вещество. Поскольку это не первый случай. Так же 8 мая во время линейки произошла подобная ситуация. Мы говорим с руководителями учебных заведений и с руководителями департаментов образования, что они должны очень четко разработать механизм эвакуации для того, чтобы сохранить здоровье всем детям, ведь непредсказуемые обстоятельства бывают", – сказала Гриневич.

Напомним, 21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. Полиция начала расследование инцидента по статье о хулиганстве.
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