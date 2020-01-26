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После отставки Суркова Пушилин из "ДНР" срочно выехал в Москву – соцсети

26 января, 08:47

На оккупированных территориях неспокойно – у боевиков намечаются перемены

/ Фото: Facebook

Сразу после отставки куратора РФ по Донбассу Владислава Суркова главарь "ДНР" Денис Пушилин срочно отбыл в Москву для "получения дальнейших инструкций". Об этом сообщает российский Telegram-канал "Кремлевский безбашенник" со ссылкой на свой источник в Кремле.

"Наши источники в Администрации президента (РФ) сообщают, что глава "ДНР" Денис Пушилин "отбыл в отпуск" буквально через 10 минут после появления в СМИ информации об увольнении Владислава Суркова. В настоящее время Денис Пушилин находится в Москве и "ждет инструкций", пытаясь получить хоть какую-то ясность. А ясности (для него) нет, до понедельника его никто не примет", – говорится в сообщении.

В окружении же нового куратора по Донбассу Дмитрия Козака считают, что теперь у главаря боевиков Пушилина не будет прямой связки с кремлевским чиновником уровня Суркова и сам он уйдет в отставку "по собственному желанию" в течение двух ближайших месяцев, отмечает "Кремлевский безбашенник".

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Как сообщали новости "Сегодня", 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе так называемых Л/ДНР.

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Отметим, что Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла.

А тем временем директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" спрогнозировал, грозит ли "Л/ДНР" кадровая встряска после отставки Суркова. По его словам, новый куратор Донбасса Козак может взять на себя и политические вопросы.

Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой и какая ситуация на фронте:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Москва Денис Пушилин Владислав Сурков

Источник: Сегодня

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