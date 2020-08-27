После погрома автобуса на трассе Киев-Харьков задержаны 14 человек

Нападавшие задержаны "по факту покушения на убийство пассажиров автобуса"

Задержаны 14 нападавших на автобус на трассе Киев-Харьков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления прокуратуры. Сообщается, что лица задержаны "по факту покушения на убийство пассажиров автобуса".

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"По предварительной информации, неизвестные напали на автобус, перевозивший представителей общественной организации, в Люботин Харьковской области. Автобус догнали несколько автомобилей, остановили его путем блокировки движения, повредили, разбив стекло и осуществили выстрелы из пистолета с резиновыми пулями.

В результате происшествия четверо пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в больницу. У пострадавших огнестрельные ранения конечностей и ушибы. Автомобили на которых двигались нападавшие остановлены на АЗС вблизи г.Краснограда. Группа из 14 человек задержана. Следственные действия продолжаются", – сообщили в прокуратуре.

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Ранее в сети появилось видео нападения на автобус:

Нападение на автобус на трассе Киев-Харьков

Напомним, под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Двое человек ранены, полиция ввела план "Сирена". Позже стало известно, что людей, напавших на автобус под Харьковом, задержали. Позже советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев-Харьков произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

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