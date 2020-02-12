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Трагедия в тире Полтавы – после расстрела инструктора девушка спокойно спросила: "А что?"

12 февраля, 16:55

Игорь Серов

Девушка собиралась где-то служить и рассказывала, что ей нравится стрелять

/ Фото: Нацполиция

Стали известны подробности трагедии в полтавском тире, где 18-летняя посетительница расстреляла 64-летнего инструктора. Напомним, убивство произошло в пятницу, 7 февраля.

Сайт "Сегодня" пообщался с руководством тира, где все это произошло.

"Есть информация, что она собиралась где-то служить и рассказывала, что ей нравится стрелять, – рассказали журналисту сайта. – В тире поначалу вела себя спокойно. Что ей не понравилось – неизвестно, это установит следствие. После случившегося я забежал в тир через считанные мгновения. Внешне она была спокойной, смотрела на меня и сказала такую фразу: "А что?" Психиатру предстоит выяснить, здорова ли она психически".

В полиции нам ответили, что сейчас с подозреваемой работают следователи.

"Подозреваемая арестована на два месяца по решению суда. У следствия нет сомнений в том, что это было умышленное убивство. Это является основной версией", – рассказал нам спикер областной полиции Юрий Сулаев.

Ранее он нам рассказал, что подозреваемая сделала несколько выстрелов в инструктора. Однако второму инструктору удалось обездвижить девушку. Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убивство". Ее санкция предусматривает вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что эта девушка приехала в Полтаву из Днепра, а в тир пошла после ссоры со своим молодым человеком.

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Полтава уголовное дело расстрел инструктор тир

Источник: Сегодня

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