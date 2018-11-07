После тюрем заключенные не могут интегрироваться в общество: в Минюсте рассказали как решить проблему

Сегодня, 07:26

Среди всех заключенных в Украине только 1,5 тыс. пожизненников

Денис Чернышов. Фото: Даниил Павлов
Денис Чернышов. Фото: Даниил Павлов

В 2016 г. в Украине стартовала реформа пенитенциарной системы, которая должна в корне изменить представление о тюрьмах в стране. Так, замминистра юстиции Денис Чернышов в интервью "Сегодня" рассказал, почему пенитенциарная система в Украине должна стать не карательной, а направленной на изменения мировоззрения. 

Если оставить систему карательной, то надо просто вернуть смертную казнь, всех расстреливать, да и все. Мы меняем философию, парадигму функционирования пенитенциарной системы. Я всем привожу один и тот же пример, у нас, среди всего количества заключенных только 1,5 тыс. пожизненников. Остальные выйдут и вернутся в общество. И тут я вспоминаю слоган, который использовала Швейцария при реформе своей пенитенциарной системы: "Каким мы хотим увидеть соседа, который вернулся из мест лишения свободы?". Это приближает нас к этой проблеме, потому что мы всегда считаем, что тюрьма – это как-то так далеко. А это показывает, что это близко, речь о соседе. Наверное, мы хотим его увидеть здоровым и морально, и физически. Вот тут уже и решайте, что мы должны сделать, чтобы он таким вернулся. Мы должны как-то его направлять на то, чтобы он осознал, что он сделал, чтобы он осознал, что можно жить, не вступая в конфликт с законом", – поясняет Чернышов. 

Замминистра также добавляет, что эту проблему нужно решать совместно с обществом, ведь человек не сможет реинтегрироваться в общество, если его все время будут отвергать.

"Во многих странах, кстати, в том же Казахстане, на законодательном уровне принято решение, что у предприятий есть обязательства принимать на работу определенный процент бывших заключенных. У них за это есть льготы, т.е. мотивация тоже присутствует. Ну а как жить бывшему заключенному, выживать, не вступая в конфликт с законом, если у него не будет работы?", – отметил Денис Чернышов. 

Подробнее о ситуации в пенитенциарной сфере в Украине и реформах читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Электронные браслеты вместо тюрем и реформа мировоззрения: интервью с замминистра юстиции".
тюрьма, заключенные, пенитенциарная система

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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