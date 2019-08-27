Последние дни лета порадуют теплом: погода в Украине на неделю

Конец лета будет в Украине теплым, а в некоторых регионах - достаточно жарким

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В ближайшую неделю в Украине антициклон сохранит сухую погоду. Об этом на своей странице в Facebook Наталья Диденко.

"Такой прогноз погоды достигает аж за синоптический горизонт. То есть, до конца недели и на следующей в Украине будет преобладать сухая малооблачная воздушная масса. Единственное исключение – могут иногда пробегать какие-нибудь влажные облака на Запад страны, однако ничего существенного также там не предвидится", – написала Диденко.

Температура воздуха будет высокой.

В среду, 28 августа, – жарко на Западе и Юге, +28...+33 градуса. На Севере, Востоке и в большинстве центральных областей ожидается +24...+29 градусов.

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Фото: Наталья Диденко

В четверг, 29 августа, на севере и востоке станет свежее, +22...+26 градусов. Однако в дальнейшем снова везде тепло или очень тепло.

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В Киеве среда обещает много солнца, без осадков, +27 градусов. 29 августа в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до +23...+25 градусов.

Однако в дальнейшем снова столбики термометров поползут вверх и 1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко.

Напомним, что не так давно из-за сильного ветра в Днепропетровской области рухнуло дерево, которое привалило несколько машин.

Тем временем в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев.

Также стихия наделала немало беды и в столице.

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