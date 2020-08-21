Гордость нации. Украинцы, которые совершили прорыв в науке

Сайт "Сегодня" собрал достижения молодых украинских ученых, которые стали известными на весь ми

Изобретениями украинцев пользуется мир не одно десятилетие. Наверняка каждый украинец знает имя Игоря Сикорского, который сконструировал первый вертолет. Или Бориса Патона, недавно ушедшего из жизни. Ученый изобрел новые способы сварки, в том числе живых тканей, который используется в хирургии. Или имя Сергея Королева, главного конструктора первых ракет, искусственных спутников Земли и космических кораблей... Известных украинских ученых сотни.

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В Украине и сейчас много талантливых исследователей, которые движут науку вперед.

Максим Юрженко, создал пластик прочнее металла для самолетов и ракет

Максим Юрженко разработал с коллегами пластмассу легче и прочнее металлов, которые используют в строительстве самолетов и ракет. Ученый заведует отделом сварки пластмасс № 080 в Институте электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины.

Этот пластик – это композитный материал на основе высокотехнологичных полимеров, армированные углеродными волокнами. Ученые нашли способ, как сделать так, чтобы пластмасса была прочнее за металлы, которые используются в авиационной отрасли.

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Новые материалы украинских ученых будут использовать конструкторские бюро "Южное" и "Антонов".

"Для КБ "Южное" мы разработали материал и технологию влияния температурного поля для формирования обтекателей для ракетоносителей. А для КБ "Антонова" я разработал технологию сварки полимерных материалов под действием электромагнитного поля", – говорит Юрженко.

Похожую технологию использует Airbus. Компания выпустила самолет А380, который на 55% состоит из композитных полимерных материалов, которые в свою очередь заменили металлические, что позволило создать двухпалубный самолет.

Валерия Ковач, нашла способ как собирать разлитую нефть с поверхности воды

Валерия Ковач с коллегами разработали высокопроизводительную мобильную лабораторную установку для изготовления наносорбента на основе терморасширенного графита (ТРГ). Распыление такого сорбента на месте аварий с разливами нефтепродуктов на водных объектах позволяет быстро локализовать и ликвидировать последствия аварий. Сорбент поглощает нефтепродукт и удерживает его на водной поверхности до семидесяти дней с момента разлива. Преимущества данного подхода в том, что с собранной нефти, можно вернуть определенную ее часть, а остальные использовать как высококалорийное топливо. Проблема с разливами нефти одна из крупнейших во всем мире. Украина не исключение.

Возможности данного оборудования ученые представили на различных международных конкурсах и выставках. Одна американская компания уже заинтересовалась этой разработкой, говорит Валерия. Сейчас ведутся переговоры с потенциальным инвестором, для налаживания серийного производства.

"Сейчас мы работаем над усовершенствованием данной технологии, путем насыщения ТРГ специальными магнетит, что позволит собирать нефть вертолетами, оборудованными мощными электромагнитами.", – рассказала ученый. На данный подана заявка на получение международного патента.

Артур Запорожец, нашел способ, как в реальном времени мониторить чистоту воздуха

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Артур Запорожец – сооснователь проекта "Эко сити" и старший научный сотрудник Отдела мониторинга и оптимизации теплофизических процессов Института технической теплофизики НАН Украины.

"Эко сити" – это сеть станций контроля загрязненности воздуха, которые уже работают в городах Украины.

Станции контроля загрязненности воздуха уже установлены по всей Украине, а информация отображается в реальном времени на сайте. Более того, проект подключен к всемирной сети и данные датчиков транслируются на весь мир через агрегаторы данных о качестве воздуха.

Кроме цифр сайт проекта выводит советы для населения при том или ином загрязнении. Например, когда не рекомендуется заниматься спортом на улице или не стоит выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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А весной, когда в Житомирской области начались пожары, станции первыми уловили продукты горения и это помогло быстрее отреагировать на огонь, отмечает Артур Запорожец.

Теперь ученые ведут переговоры, чтобы вывести проект на государственный уровень. Для государства это была бы дешевая альтернатива системы мониторинга загрязнения воздуха. Например, Центральная геофизическая обсерватория в Киеве выдает данные с опозданием в один день, а на выходных – с опозданием три-четыре дня.

"Обсерватория проводить четыре измерения в сутки и не может фиксировать точечные превышения выбросов. Условно, есть завод, который делает выбросы с двух до шести утра или с восьми до 12 дня. И государственная лабораторий не фиксируют выбросы в это время, чем пользуется много предприятия и выбрасывают нелимитированные и запрещенные вещества", – поясняет Артур Запорожец.

На базе этого проекта ученый готовится защищать докторскую диссертацию.

"Он важен как для энергетической отрасли, так и имеет социальную ценность. Мы можем, оперативно фиксировать, что выбрасывают в воздух предприятия. По концентрациям разных веществ реально отследить исправно ли работает оборудование или какое топливо используется, есть ли в нем вредные примеси", – добавляет Запорожец.

Владимир Гринченко, создал экран для защиты от магнитного поля

Гринченко Владимир разработал с коллегами экран, который снижает влияние магнитного поля от линий электропередач на человека.

Воздушные линии электропередач создают магнитное поле, которое негативно влияет на здоровье человека. А в Украине и западных странах линии электропередач проходят через населенные пункты, а в некоторых старых домах встроенные трансформаторные подстанции. В таких домах уровень магнитного поля повышен в десятки раз. Это опасно для здоровья.

Действие магнитного поля промышленной частоты вызывает раковые заболевания. Поэтому во всех ведущих странах мира есть жесткие требования относительно магнитного поля.

Есть разные методы борьбы с проблемой, но они малоэффективны, говорит ученый.

Традиционно магнитное поле уменьшают электромагнитными экраны, которые представляют из себя сплошную алюминиевую плиту. Такую плиту неудобно эксплуатировать: она миллиметр в толщину и не пропускает свет, а их надо устанавливать на дом. Некоторые компании в штатах и в Израиле все же этим занимаются.

Алексей Плахунов, помогает Илону Маску запускать ракеты

Не можем не упомянуть Алексея Плахунова, который создает "мозги" ракет в SpaceX. Он работает в команде программистов, которые отвечают за разработку программного обеспечения для ракет. Алексей причастен, в том числе, к запуску космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию.

Разработчик ведет свой блог, в котором пишет на профильные темы, про карьерный рост и немного рассказывает о работе в компании.

Родом он из Житомира и изучал компьютерную инженерию в Хмельницком вузе. Разработчик успел поработать в таких компаниях, как Microsoft и Google (Chrome Remote Desktop). Последние семь лет Плахунов работает на Илона Маска.

Марина Вязовская, решила математическую задачу столетия

Украинская ученая Марина Вязовская решила одну из самых сложных математических задач, над которой ученые бились уже несколько веков.

Нужно было найти решение, как размещается в 8- и 24-мерных пространствах бесконечное количество точек, отталкивающиеся друг от друга.

Для разгадки Марине Вязовской понадобилось два года, что стало настоящей сенсацией в мире науки. Ее достижение имеет большое значение для коррекции ошибок в мобильных телефонах, интернете и космических исследованиях.

Ученая родилась в Киеве, закончила механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Позже поехала учиться в Германию.

В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины, а в 2013 году стала доктором естественных наук в Боннском университете, что в Германии. Кроме этого, Марина является владелицей самой престижной математической награды мира – премии Салема.

Сейчас Марина живет в Швейцарии и работает в Швейцарском федеральном технологическом институте.

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