Последний день бабьего лета: синоптики рассказали о погоде в пятницу

Украинцы сегодня смогут насладиться прекрасной погодой, но она продлится не долго

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Перед похолоданием на выходных, сегодня, 13 сентября, будет последний жаркий день, в большинстве областей температура воздуха будет доходить до 27-29 градусов, а дождя не будет. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В центральных, северных, восточных и южных областях сегодня синоптики обещают все еще летнюю погоду – от 25 до 29 градусов. В Киеве 25-27. Везде солнечно.

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Немного свежее уже станет на западе, хотя все еще будет комфортная погода: во Львовской, Ровенской и Волынского областях 22-25 градусов. В остальных областях региона 25-27 тепла.

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Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

Пока в Украине никак не отступит летняя погода, на днях на Японию обрушился мощный тайфун – авиарейсы отменены, есть погибшие. Тайфун "Факсай" унес жизнь одного человека и еще 36 пострадали, более 600 тысяч домов остаются без электричества.

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