Как в школах отпраздновали последний звонок: с хороводами, мэром и исключением из правил

Несмотря на все разочарование выпускников средних школ, в этом году им придется отказаться от традиционного выпускного вечера – из-за карантина в Украине запрещены любые мероприятия. Министерство образования еще в апреле опубликовало письмо, в котором рекомендует школы отказаться от празднования Последнего звонка и выпускных вечеров. Многие школы планировали провести церемонию Последнего звонка виртуально, но некоторые проигнорировали рекомендации Минобразования и все-таки провели церемонии – правда, со всеми карантинными предосторожностями. Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Мэр – всем пример

Мэр Киева Виталий Кличко подал педагогам личный пример, лично "озвучив" Последний звонок для выпускников столичных школ в режиме онлайн.

"К сожалению, карантин внес коррективы и в традиционный торжественный формат празднования Последнего звонка. Но он сегодня прозвучит. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, всех столичных учеников, телеканал "Киев" организовал праздник онлайн. И почти 18 тысяч выпускников столичных школ могут присоединиться к этому формату", – сказал Виталий Кличко.

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По данным КГГА, участие в онлайн-церемонии Последнего звонка приняли тысячи учеников и учителей столичных школ, которые присоединились к телетрансляции и трансляций в социальных сетях. Мэр Киева поздравил всех выпускников, их педагогов и родителей с окончанием школы.

В Днепре директора школ водили хороводы

Как пишет портал Vgorode, в этом году, чтобы хоть как-то порадовать детей, директора школ Днепра решили устроить дистанционный Последний звонок. Они записали веселое и позитивное видео, в котором всегда такие серьезные на службе школьные директора зажигали под песню Светланы Тарабаровой, водили хороводы и весело танцевали.

Но это еще не все: во второй части видео школьное начальство показало свою физподготовку: директора качали пресс, крутили обручи, играли в волейбол, приседали. Выглядело это очень забавно, ведь обычно на их месте – школьники.

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Не обошлось видео и без выпускного вальса. В этом году его станцевали вместо днепровских школьников тоже начальники средних школ. А вот заканчивается видео очень трогательно. По словам директоров, в этом году для 100 370 учеников Днепра последний звонок прозвучит дистанционно. После этих слов они все взяли школьные звоночки и начали звенеть.

Последний звонок в каждом школьном дворе Ровно

Не менее креативно подошло к вопросу и школьное начальство в городе Ровно, пишет портал Рівне Вечірнє. По инициативе заместителя городского головы Галины Кульчинской, каждый директор ровенской школы позвонил в колокольчик во дворе родного учебного заведения. Таким образом, лишенные возможности пойти на последнюю праздничную линейку выпускники Ровно все же услышали последний звонок, прозвучавший во дворе их школы. Точнее, в каждом школьном дворе их родного города.

"Директора всех 36 школ города взяли в руки звонки, чтобы их ученики не остались без праздника "Последнего звонка 2020". Уверена – это звонок услышат все 29690 школьников города. И совсем по-особому прозвучит он для 1402 ровенских выпускников 2020 года. Спасибо всем учителям, ученикам и родителям за науку, понимание и сотрудничество в этом непростом для всех учебном году. До встречи в родных школах!" - заявила Кульчинская.

И только в Харькове праздновали в оффлайне

Несмотря на запрет массовых мероприятий, в одной из частных школ Харькова выпускной решили провести. Но этот случай – исключение из правил.

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Вместо лент выпускники пришли в масках с надписью "Выпуск 2020". На стадионе собрали 48 одиннадцатиклассников, учителей и первоклассников. В самой школе уверяют, что все соблюдали дистанцию. Уже после мероприятия директор городского управления образования Ольга Деменко заявила, что школа не обращалась за разрешением провести выпускной. Полиция Харькова собирается назначить проверку, были ли нарушения во время празднования.

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