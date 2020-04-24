В Украине рекордно обмелели реки – уровень воды самый низкий за 100 лет

Обычно в марте и в начале апреля реки наполняются водой после таяния снега, но в этом году весеннего разлива не было

В бассейнах водных артерий Украины из-за бесснежной зимы и отсутствие дождя сложилась неблагоприятная гидрологическая ситуация – в стране наблюдается самый низкий за 100 лет уровень воды в реках. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Обычно в марте и в начале апреля реки наполняются водой после таяния снега, однако в этом году весеннего разлива не было.

Вода немного прибыла только в горных реках Карпат, где время от времени выпадал снег, а все равнинные реки, которые еще осенью не наполнились водой из-за малого количества дождей, не получили весной и талой воды.

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К тому же вода в реках и озерах не промерзала зимой, а значит, не очищалась естественным путем.

"Отсутствие весеннего половодья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, к ухудшению экологической ситуации и ухудшение качества воды в реках. Что, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики", – предупреждает Виктория Бойко, начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

Март и почти весь апрель прошли тоже без дождей. Когда был сильный ветер, то наблюдалось такое довольно редкое для Украины явление, как пылевая буря. Это, по словам специалистов, свидетельствует о существенной пересушенности почв в Украине уже в середине весны.

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Как отмечается, в материале, сложная гидрологическая ситуация наблюдается в бассейне Днепра. Все его притоки имеют аномально низкую водность, а прилив воды в водохранилища является одним из наименьших за весь период инструментальных наблюдений. В среднем водность Днепра в первых двух декадах апреля и прогнозе на третью составляет 23% от нормы и будет близкой к гидрологической засухе.

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На Днестре ситуация немного лучше – прилив воды прогнозируется на уровне 48% от нормы.

"При таких климатических условиях больше всего пострадают малые реки, которые имеют небольшую площадь водозаборов. Если дождей не будет, то они могут критически обмелеть, а то и высохнуть. Нарушится баланс грунтовых вод, который, прежде всего приведет к существенному уменьшению воды в колодцах", – предупреждает Виталий Жук, заведующий сектором Госагентства водных ресурсов.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Украине могут ограничить потребление воды.

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