Пособница "властей ЛНР", проводившая "референдум" на Донбассе, получила условный срок

Во время "референдума" боевиков в Луганской области женщина была "председателем избирательной комиссии"

Заседание суда по избранию меры пресечения для владельца "Токио стар" / Фото: Думская

Прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение в отношении одного из организаторов так называемого референдума по поддержке "Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики" в 2014 году, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как установило следствие в рамках уголовного производства, начатого по материалам 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, жительница с. Теплое Станично-Луганского района добровольно приняла участие в подготовке и проведении незаконного "референдума".

"Женщина выполняла функции "председателя избирательной комиссии". В частности, она непосредственно занималась подготовкой к псевдореферендуму, организовала работу так называемых "членов комиссии", контролировала процесс "голосования", а по завершению незаконного "волеизъявления" вместе с другими лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельные производства, осуществила подсчет "бюллетеней" и их передачу для объявления результатов и последующего создания так называемой "ЛНР", – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в ходе досудебного расследования подозреваемая признала свою вину, способствовала разоблачению других соучастников и, пользуясь своим правом, инициировала заключение соглашения о признании виновности с прокурором.

"Беловодский районный суд Луганской области признал указанную особу виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком", – уточнили в прокуратуре.

Напомним, ранее 54-летнюю чиновницу так называемого "Верховного суда ДНР", которая перешла на сторону боевиков после незаконной оккупации территорий Донецкой и Луганской областей, заочно приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Мы также писали, что в Луганской области заочно приговорили к заключению трех организаторов так называемого референдума в поддержку террористической организации "ЛНР".

К слову, в июне в Киеве задержали одного из соучасников в организации так называемого референдума по созданию "ДНР". Больше смотрите в видеосюжете.

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