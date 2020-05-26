Посол Италии встретился с представителем МИД Украины: о чем говорили

Посол Италии Давиде Ла Чечилия встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднарем. Посол поблагодарил Украину за поддержку в противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19, в частности за помощь украинских медиков в Италии. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Во время встречи посол поблагодарил Украину за солидарность с Италией в противодействии эпидемии COVID-19 и предоставленную гуманитарную помощь. Итальянский дипломат также отметил гуманитарную миссию в Италии украинских врачей, которые в апреле в течение трех недель оказывали помощь своим итальянским коллегам в больницах региона Марке и имели возможность ознакомиться с итальянским протоколом лечения коронавирусной инфекции.

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Также собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в рамках международных организаций, в частности поддержку кандидатур в международные органы.

Особое внимание дипломаты уделили возобновлению работы украинско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству и привлечению итальянского бизнеса к реализации инвестиционных проектов в Украине.

"Италия, которая входит в топ-3 торговых партнеров Украины в Европе, готова расширять присутствие своего бизнеса в Украине, и положительно оценивает результаты недавней встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями итальянских компаний", - сообщили в МИД.

Напомним, украинские медики уже вернулись из Италии в Украину.Медицинская бригада состояла из инфекционистов, реаниматологов, хирургов, анестезиологов, эндокринологов и невропатологов.

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Кроме того, Украина отправила в Италию 5 тонн антисептика. Помощь передали в соответствии с распоряжением Кабмина о помощи Италии в борьбе с пандемией COVID-19.

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