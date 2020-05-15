Посол рассказал, какое вооружение Украина может закупить у США

Коронавирус лишь отсрочил военные закупки, но вооружение будет в Украине, уверен Ельченко

Главные приоритеты в военном сотрудничестве Украины и США на 2020 год касаются усиления морских сил, однако готовятся закупки и других вооружений, например, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью изданию "День" намекнул, что готовятся три крупные военные сделки.

По его словам, Пентагон и Министерство обороны Украины пришли к тому, что приоритетом 2020 года должно быть усиление безопасности в море, в акватории Азовского и Черного морей. Чиновники обсуждали и возможность усиления украинских ВМС очень маневренным тактическим судном Mark VI.

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"Львиная доля средств, выделяемых на помощь Украине, пойдет на финансирование поставок именно Военно-морским силам ВСУ. Также не снимается с повестки дня продолжение поставок катеров типа Island. Два из них были переданы Украине еще осенью прошлого года. А в течение года американская сторона планирует переправить еще три корабля этого типа. Возможно, коронавирус несколько затормозил технический процесс подготовки, но этот вопрос не снят с повестки дня и, поверьте, все договоренности будут реализованы", – сказал Ельченко.

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Посол также сообщил, что между США и Украиной сейчас готовится соглашение о продлении закупок противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Есть еще некоторые другие типы вооружений, которые особенно важны сегодня на Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях, и я не буду конкретизировать, но это делается и, думаю, что эти закупки будут сделаны в течение этого года", – подчеркнул дипломат.

Отметим, что в прошлом году Украина должна была получить от США около 400 млн долл. на оборонные нужды. Речь идет о 250 млн долл. от министерства обороны США и 141,5 млн долл. от Госдепартамента США на винтовки и гранатометы. Ранее сообщалось о том, что 50 млн из транша Пентагона будут потрачены на закупку "летального оружия". По всей видимости, это будет новая партия противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и ракет к ним. Читайте подробней в материале "Сегодня", на что Украина потратит американские миллионы.

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