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Посол США в Украине Йованович сделала заявление по выборам

Сегодня, 10:52

Американский дипломат призвала воспользоваться возможностью определить будущее своей страны

Фото: Getty Images
Посол США в Украине Йованович сделала заявление по выборам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/809/442/5c98094424959.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/809/442/5c98094424959.jpg Украина Американский дипломат призвала воспользоваться возможностью определить будущее своей страны

Посол США в Украине Мари Йованович призвала всех граждан Украины, которые обладают правом голосовать на выборах президента страны, воспользоваться такой возможностью для определения будущего своей страны. Об этом в Twitter сообщило Посольство США в Украине.

"В этот знаменательный для демократии день, граждане Украины идут на избирательные участки. Я надеюсь, что все украинцы, обладающих избирательным правом, воспользуются этой важной возможностью определить будущее своей страны", - сказала Йованович.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, йованович, выборы 2019

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