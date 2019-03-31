Посол США в Украине Йованович сделала заявление по выборам
Американский дипломат призвала воспользоваться возможностью определить будущее своей страны
Посол США в Украине Мари Йованович призвала всех граждан Украины, которые обладают правом голосовать на выборах президента страны, воспользоваться такой возможностью для определения будущего своей страны. Об этом в Twitter сообщило Посольство США в Украине.
"В этот знаменательный для демократии день, граждане Украины идут на избирательные участки. Я надеюсь, что все украинцы, обладающих избирательным правом, воспользуются этой важной возможностью определить будущее своей страны", - сказала Йованович.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.
Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.
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