Посол Украины в Италии о деле Маркива: Это была спецоперация России против нас

Апелляция должна быть подана до 12 ноября. Обычно суд после получения апелляции начинает рассматривать дело через 5-6 месяцев. Поэтому реально рассматривать апелляцию начнут весной 2020

Виталий Маркив во время заседания суда в итальянском городе Павия.

Приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого суд итальянского города Павия на прошлой неделе признал виновным в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и приговорил к 24 годам заключения, без преувеличения шокировал всех. Во-первых, присяжные дали ему на семь лет больше, чем просило обвинение. Во-вторых, суд не учел показания украинцев. Украинские дипломаты и прокуроры сразу же назвали приговор суда мотивированным. Большинство видит в деле российский след.





После начала вооруженной агрессии России на Донбассе Виталий Маркив вступил в ряды добровольческого батальона и пошел защищать Украину, участвуя в боях под Славянском, где в 2014 году от минометного обстрела и погиб Андреа Роккелли. СМИ сообщали, что первыми о гибели Роккелли и его переводчика сообщили именно боевики "ДНР". Однако позиции, откуда прилетела мина, тогда контролировали боевики, а у подразделения, где служил Маркив, на тот момент вообще не было тяжелого оружия.

Сейчас защита Виталия Маркива готовится к апелляции. Готовится и государство Украина. Ведь, по словам Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, виновной признали и Украину. О том, есть ли в решении присяжных суда города Павия российский след, и когда может состояться слушание апелляции, Евгений Перелыгин рассказал в интервью сайту "Сегодня".

- Приговор Виталию Маркиву шокировал всех без исключения. Давайте читателям поясним еще раз с самого начала, почему Маркив получил 24 года тюрьмы?

- В 2017 году в аэропорту города Болонья задержали гражданина Украины Виталия Маркива. На него был выдан ордер прокуратуры из города Павия, где и был суд. Прокуратура проводила расследование по уголовному делу, которое возбудили по обвинению в причинении вместе с другими неустановленными лицами в составе нерегулярной военной группы на вершине горы Карачун в мае 2014 смерти итальянского гражданина Андреа Роккелли.

После задержания два года шло следствие, прошло 14 заседаний суда, который признал Виталия виновным в соучастии в умышленном убийстве итальянского журналиста. Суд вынес приговор на 7 лет больше, чем просила прокуратура. Виталия приговорили к 24 годам заключения, потому что, как сообщили, суд не учел смягчающие обстоятельства.

- Показания украинцев?

- Здесь трудно точно ответить. Объявлен приговор, но нет мотивационной части, чем руководствовался суд, когда определил именно 24 года. Зачитали, я был на этом суде, только срок в 24 года, и все. Кроме того, в этом же приговоре было решение против Украины признать виновным украинское государство по гражданским искам от различных журналистских ассоциаций и федераций, родителей и членов семьи Роккелли. То есть, также объявлено признать украинское государство виновным и уплатить денежные компенсации, которые частично уже установлены, а частично будут установлены позже.

- А что уже установлено? Какие там суммы?

- Суммы, которые уже установлены, небольшие. Однако очень трудно говорить о суммах, когда речь идет о судьбе и жизни нашего нацгвардейца. Поэтому здесь не сумма важна, а то, что государство Украина тоже признали виновным. В этом весь смысл.

Сейчас мы ждем мотивационную часть приговора. Законодательство Италии дает три срока на подготовку мотивации, без которой нельзя принимать решения. Обычно это 30 дней. В сложных случаях дается 60 дней. И, как исключение, 90 дней, если было много разных мнений присяжных, если надо все мотивации учесть и т. д. В нашем случае на подготовку мотивации суд принял 90 дней – максимальный срок. Это значит, что на сегодня у них нет никакой мотивации по этому приговору.

Маркив на суде. Фото: facebook.com/yevhen.perelygin

- Были сведения, что задержание Виталия в Болонье стало возможным именно потому, что у него было итальянское гражданство?

- Его действительно задержали, как итальянского гражданина.

- В пятницу в своем Facebook бывший замгенпрокурора Евгений Енин написал, что ГПУ в течение последних трех лет предлагала создать совместную следственную группу и организовать приезд итальянских правоохранителей на место трагедии возле горы Карачун для проведения следственного эксперимента. Почему итальянское следствие все это проигнорировало?

- Давайте разделять доказательства и предложения. Я не буду комментировать действия ГПУ. В соответствии с международной практикой и зарубежным законодательством, органы прокуратуры разных стран действуют напрямую без привлечения дипучреждений. Тем более, я не знаю всех элементов их переговоров, кто, что и кому предлагал.

Почему пренебрегли нормальными вещами, которые присущи любому уголовному делу. Например, выездом на место преступления, чтобы убедиться, что с того места, где находилось подразделение Виталия, где он был на посту, невозможно было видеть место, где погиб итальянский фотокорреспондент. То есть, когда предложили, итальянский адвокат же поехал, увидел это, поэтому он уверенно защищал Виталия. Следователь прокуратуры отказался туда ехать и поэтому сделал вывод, что с места, где находился Виталий, это возможно. Следователь прокуратуры руководствовался исключительно рисунками, которые были сделаны на обычном клочке бумаги, неизвестно кем и как. На этих рисунках он и показывал, мол, тут стоял Виталий, а там погиб Роккелли, а оттуда можно было навести огонь. Почему они не поехали на место? Надо спрашивать у прокуроров. Мое личное мнение – они не хотели и были запрограммированы на приговор украинцу, а следовательно и украинскому государству.

- Можно ли говорить о том, что здесь есть русский след?

- У меня нет доказательств о российском следе. Но я убежден, что это была спецоперация России против украинского сопротивления ее агрессии. И это была спецоперация России на территории Италии против Украины. Если мне кто-то из итальянских журналистов или экспертов будет закидывать, что я не могу такое говорить без доказательств, у меня будет примерно такой ответ: если суд в Павии сломал судьбу и жизнь нашего защитника без всяких доказательств, то кто мне запретит говорить то, что я думаю. Тем более, что я основываюсь на факторах и индикаторах, которые я имею о том, что весь процесс вокруг Виталия, даже задолго до его задержания, был срежиссирован. Однако для меня все же остается один вопрос: итальянские участники делали это сознательно или нет?

Сейчас защита готовится к апелляции в Милане. Можно ли сказать по срокам, когда это будет?

- Мотивацию они могут нам предоставить хоть завтра, если бы она у них была. Но крайний срок – это 90-й день. Считая с 12 июля крайний срок – это 12 октября. После получения мотивации у защиты есть месяц на подготовку апелляции. Также есть месяц на подготовку апелляции у государства Украина, которое идет параллельно по другому делу, где нас, как я уже сказал, признали виновными. Поэтому защитники государства должны работать совместно с адвокатом Виталия.

Возвращаясь к срокам, апелляция, почему мы не согласны с мотивацией и самим приговором, должна быть подана до 12 ноября. Все выходные я изучал апелляционные дела, когда выносились похожие приговоры. Обычно суд после получения апелляции начинает рассматривать дело через 5-6 месяцев. Поэтому я вижу, что реально рассматривать апелляцию начнут весной 2020 года.

- В субботу в Facebook Вы также написали о том, что дело собираются открыть и против народного депутата Богдана Маткивского. Что ему инкриминируют?

- Богдан Маткивский был непосредственным командиром Виталия Маркива. Прокурор после показаний, которые он получал в течение процесса, решил также открыть уголовное дело против Богдана Маткивского, обвиняя его в соучастии убийства Роккелли. Судья не согласилась на прямое открытие этого уголовного дела от местного прокурора и передала решение на усмотрение римской прокуратуры. Они приняли это решение только в пятницу. Может, сегодня-завтра будут направлять.

- Возможно, было бы целесообразно пойти на дипломатический демарш? Я имею в виду Ваш отзыв в Киев на консультации?

- Вы знаете, в будущем я не исключаю такую ​​возможность. Но, думаю, что демарши, более строгую позицию и требования мы можем и будем осуществлять и сейчас без отзыва посла. Отзыв посла на консультации – это хороший знак беспокойства нашего государства. Но здесь мы имеем дело не с законодательной или исполнительной ветвью власти, а с судебной, которая отдельная...

- И независимая...

- Вот теперь мы видим, от кого она независима, а от кого она может быть зависимой. А я считаю, что она здесь стала зависимой от атмосферы, созданной различными инструментами вокруг дела Маркива. Я убежден, что на решение присяжных повлияли климат и атмосфера, в том числе и информационная. Повлияло все, что делалось в течение двух лет, чтобы у рядового гражданина города Павия (который примерно, как наши Бровары или Борисполь, где все друг друга знают, где проживает семья погибшего), чтобы все жители, которые там были, априори думали, что Виталий причастен к этому делу.

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