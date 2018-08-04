Посол Украины во Франции: Попытка Путина "украсть" Анну Киевскую дала положительный эффект

После заявления президента России Владимира Путина о том, что "мать французских королей" Анна Ярославна была "русской княжной", которое он сделал на встрече со своим коллегой Эммануэлем Макроном в мае 2017 года, эта тема не присутствовала на обложках ведущих французских изданий, но простые французы долго обсуждали такой выпад. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"В моих беседах с французами во время обсуждений итогов визита Путина она все время фигурировала, о ней часто вспоминали даже люди, далекие от политики. Сама фигура Анны Киевской во Франции довольно известна. Но не всегда известна правильная украинская атрибуция, однако динамика, на мой взгляд, довольно неплохая. Вот скажем, последняя книга, которая вышла об Анне Киевской, называлась "Анна Киевская. Принцесса, которая пришла из Украины" – то есть украинская принцесса", – рассказал дипломат.

Посол также упомянул Культурный центр им. Анны Киевской во французском городе Сенлис и то, как заявление Путина повлияло на развитие центра. Сам центр начал создаваться в 2013 году. Во времена президентства Виктора Ющенко в Сенлис установили величественный памятник (авторы – известные украинские скульпторы Валентина и Николай Зноба), впоследствии приобрели помещения для украинской церкви Бориса и Глеба и Культурного центра.

"Как ни парадоксально, фейковое заявление российского лидера произвело положительный эффект – еще больше людей захотели присоединиться к развитию центра. Совместными усилиям активистов украинской громады во Франции, украинского государства и украинских благотворителей были нивелированы усилия россиян сделать из Сенлиса один из ключевых центров распространения идей "русского мира" во Франции. Это очень важно еще и потому, что у нас с французами не так много общих точек соприкосновения. Нельзя сказать, что их вообще нет: и деятели культуры (в частности, известный танцор и хореограф Серж Лифарь), и Григор Орлик – известный дипломат и военный деятель (сын Пилипа Орлика, агент дипломатической службы французского короля Людовика XV – Авт.). Впрочем, даже среди них Анна Киевская стоит отдельно, она сыграла заметную роль в истории Франции, о ней знают гораздо больше людей", – отметил Олег Шамшур.

От также подчеркнул, что на первом памятнике Анне Ярославне у Аббатства Сент-Винсент, которое она основала, было написано: "Annе de Russie".

"И надо отдать должное нашему первому послу Юрию Кочубею, он убедил французов и те изменили название на "Annе de Kiev", – подытожил дипломат.

Напомним, что заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, комментируя заявление российского президента Владимира Путина о "русской" Анне Ярославне, предупредил французов, что их пытались ввести в заблуждение.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "До 2014 года Украину воспринимали как страну в тени России": интервью с послом Украины во Франции".