Посольство Бразилии отказалось помогать Лусварги, воевавшему за боевиков на Донбассе

Вчера, 23:45

Посольство Бразилии также сообщило место нахождение Лусварги

Фото: facebook.com/permalink.php
Фото: facebook.com/permalink.php

Адвокат Валентин Рыбин заявил о том, что посольство Бразилии отказалось помогать Рафаэлю Лусварги, который воевал на стороне боевиков Л/ДНР.

Дипломаты также отказались помогать Лусварги в возвращении домой и выдавать ему необходимые документы.

Рыбин сообщил, что работники посольства сообщили представителям организаа С14 место нахождение боевика.

"Мои многочисленные обращения к консулу посольства Бразилии о необходимости возвращения Рафаэля домой и предупреждения о незавидной в будущем судьбе добровольца, в случае проявления пассивности, услышаны не были", – заявил Рыбин.

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Ранее в Службе безопасности Украины напомнили, что Лусварги был задержан сотрудниками спецслужбы в октябре 2016 года в результате спецоперации.

Напомним, 4 мая представители националистической организации C14 задержали в Киеве бывшего боевика "ДНР," гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги. Лусварги схватили на территории посольства Бразилии Участники группировки отвели бывшего боевика в здание СБУ на Владимирской.
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Источник:

"Сегодня"

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