Посольство США необычно поздравило украинцев с Днем Независимости

Посольство Соединенных Штатов в Украине разместило необычное поздравление для украинцев в связи с Днем Независимости – они сыграли версию известной украинской песни в стиле не менее известного американского ретрошлягера. Соответствующее видео появилось на странице посольства в Facebook.

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"По традиции, команда Посольства США празднует День независимости Украины с украинскими мотивами! Предлагаем насладиться нашей версии "Ой, ходит сон". По легенде, эта украинская мелодия вдохновила американского композитора Джорджа Гершвина на создание знаменитого "Summertime"!" – говорится в сообщении посольства.

На видео несколько дипломатов играют инструментальную версию песни "Ой, ходит сон" на скрипке, саксофоне, ударной установке, синтезаторе и других инструментах в стиле мелодии Джорджа Гершвина "Summertime".

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Напомним, ранее Украину с 29-й годовщиной независимости поздравили президентыСША, Франции, Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии и других стран, а также Папа Франциск и Королева Елизавета II.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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