Кристина Квин возглавила посольство США и сделала заявление по Украине

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Кристина Квин с начала 2020 года возглавила посольство США в Украине, став временный поверенным вместо Уильяма Тейлора. Она обратилась к украинцам и пообещала содействовать в дальнейшей помощи нашей стране. Об этом она говорит в видеообращении, опубликованном в Facebook дипмиссии.

Видео: посольство США

Она напомнила, что уже около шести месяцев находилась в Украине в должности заместителя временного поверенного (на тот момент Уильяма Тейлора).

"Для меня честь работать временной поверенной в делах США в Украине. Мне было приятно познакомиться с людьми в Украине. Во время пребывания в Киеве. Я с восторгом встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине, когда мы тесно сотрудничаем с украинскими партнерами ради продвижения общих целей. В то время, когда руководство Посольства меняется, наша политика прочной поддержки Украины остается стабильной. Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном партнерстве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее", – сказала Квин.

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Дипломат подчеркнула, что Украина достигла значительного прогресса за короткое время и она будет работать над тем, чтобы США и дальше поддерживали Украину.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце мая в Киев прибыла временно поверенная в делах США Кристина Квин. До назначения в Украину Кристина Квин работала заместителем главы миссии в посольстве США в Бангкоке.

После того, как стало известно об уходе с этой должности Уильяма Тейлора, зарубежные СМИ со ссылкой на представителей американской администрации назвали имя нового посла США в Украине. Назначение в Киев может получить директор связанного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла, генерал-лейтенант в отставке.

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