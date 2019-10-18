Поставляли оккупантам запчасти к военной технике: СБУ задержала дельцов из "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины, где недавно прошла внутренняя проверка, разоблачили предприятие, которое находится на оккупированной территории Луганской области, на поставках продукции военного назначения для нужд Минобороны страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи СБУ установили, что одно из машиностроительных предприятий так называемой "ЛНР" организовало незаконные поставки продукции в адрес "фирмы-прокладки", зарегистрированной в Московской области. На самом деле комплектующие передавали реальным заказчикам для ремонта российской военной авиации. Такую схему структуры Минобороны России использовали во избежание санкций", – говорится в сообщении.

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Задокументировано более тридцати экспортных поставок на сумму более 50 млн российских рублей (780 тысяч долларов). Груз вывозили автотранспортом через временно не контролируемый украинскими властями участок российско-украинской границы. При этом машиностроительное предприятие регулярно платило налоги в бюджет так называемой "Луганской народной республики" и таможенные платежи органам страны-агрессора.

"Контрразведчики также установили, что руководство предприятия большую часть времени находится в Харькове. Именно оттуда злоумышленники осуществляли удаленный контроль за производством и поставками продукции. Во время обысков, проведенных по месту жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах ключевых фигурантов незаконных сделок сотрудники СБУ изъяли техническую документацию на продукцию и другие доказательства противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках начатого уголовного производства одному из организаторов поставок объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Ранее сообщалось, что СБУ подозревает экс заместителя министра экономики в госизмене.

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