Постоянно улучшаем продукт для исключения мошенничества с кредитами: CEO Moneyveo о технологиях, бизнесе и рекламе с Дядей Жорой

Бороться с мошенниками лидер рынка микрокредитования – компания Moneyveo – решила путем совершенствования своего продукта в части безопасности

Развитие любого онлайн-бизнеса провоцирует новые мошеннические схемы на рынке. В онлайн-кредитовании, например, аферисты не стесняются использовать копии документов, которые появляются в свободном доступе, и оформлять займы на людей, даже не подозревающих об этом. Бороться с мошенниками лидер рынка микрокредитования – компания Moneyveo – решила путем совершенствования своего продукта в части безопасности. Как результат, в 2019-м не поступило ни одной жалобы от клиентов по кредитам, выданным в течение последних 6 месяцев.

О возможностях обновленного продукта, поиске решений для должников, а также креативе с дядей Жорой рассказывает СЕО Moneyveo Алена Андроникова.

- Алена, начнем с цифр: в 2017 году количество клиентов составляло 200 тысяч человек, а количество кредитов – 1,2 млн. Сейчас – 550 тысяч и 2,2 млн кредитов соответственно. С чем связан стремительный рост?

- Три фактора влияют на такую динамику. Первый – макроэкономический: в Украине закредитованность населения (т.е. наличие кредитов у людей) составляет порядка 15%, а в Европе – целых 80%. Второй фактор – это продукт: он удобный и быстрый, клиенту не нужно собирать документы, делать копии, искать поручителей, идти в отделение банка. Он в любое время, 24 /7, имея компьютер или телефон, а также банковскую карту, может оформить такой кредит. То есть это удобство. И третий фактор – наши маркетинговые усилия. Все знают о нашем креативе с Дядей Жорой. Мы проводим много исследований, после которых компания вводит новинки, помогающие привлекать новых клиентов.

- На что обычно у вас берут кредит?

- Такой кредит еще называют "до зарплаты". Бывает, работодатель задерживает зарплату, а человеку деньги очень нужны в тот момент. Мы знаем про эти потребности, потому что опрашиваем наших клиентов. Как правило, берут деньги на бытовые покупки, подарки, недорогое лечение, мелкий ремонт автомобиля и другие товары или услуги. .

- Что мешает точно так же взять кредит в традиционном банке?

- Есть разные причины, по которым человек не может оформить кредит в банке. Например, у него нет кредитной карты или совсем небольшой лимит на кредитке, например 800 гривен, а потребность возникла в 5 тысячах. В таких случаях приходит на помощь микрокредитование. Также может быть недостаточно хорошая кредитная история, что также влияет на решение банка предоставить человеку кредит.

Наша система проверки заемщика работает очень точно, поэтому мы можем дать кредит даже тем клиентам, у которых не очень хорошая кредитная история. И действительно, потом такие клиенты возвращают нам кредит.

О заемщике и принятии решения о выдаче кредита

- Кто ваш клиент?

- Это достаточно молодая аудитория, средний возраст – 27 лет. Чаще это мужчина (популярное имя – Александр) со средним образованием, который проживает в любом городе Украины. У него средний доход и периодически ему нужны дополнительные деньги.

- Откуда уверенность, что такой клиент вернет деньги?

- В 98% случаев решение принимает только наш автоматический скоринг (специальная система оценки заемщика). Человеческий фактор в принятии решений почти отсутствует, следовательно, и ошибок меньше. Кстати, по последним данным, процент по просрочке и невозвратам выше по тем кредитам, которые были одобрены "вручную".

- Т.е. машина совершает более качественный отбор, чем человек? Чем она руководствуется?

- Машина использует более 100 тыс. факторов – от очевидных (должность, зарплата, местоположение) до менее очевидных (скорость, с которой он заполняет форму или знак зодиака). Все факторы обрабатываются очень быстро, в онлайн-режиме, поэтому решение принимается более качественно и быстрее, чем оператором.

- Согласно информации на сайте Moneyveo, от клиента для выдачи кредита не требуют слишком много информации, а только данные паспорта, ИНН и банковские реквизиты. Что именно анализирует машина?

- Анализируются данные, указанные заемщиком, а также с других источников. К нашей системе подключено порядка 100 сервисов для качественной оценки заемщика.

За данными клиента обращаемся исключительно к официальным источникам – это бюро кредитных историй, операторы связи. Также работаем с базой утерянных паспортов или базой данных людей с судимостью.

- Не секрет, что банки пользуются разными базами – официальными и неофициальными. Сопоставляются ли данные человека с данными из неофициальных реестров?

Компания Moneyveo работает только с официальными источниками данных. В первую очередь, это данные бюро кредитных историй либо, например, нам помогают оценить заемщика мобильные операторы. Также мы сопоставляем данные, указанные заемщиком, с такими же данными, которые есть в других источниках. Также мы работаем с открытыми данными – например, с базой утерянных паспортов или базой данных людей с судимостью.

О работе с неплатежами по кредитам

- Какой процент от общего числа договоров можно отнести к безнадежным?

- В прошлом году этот показатель был на уровне 12 процентов, сегодня – только 9,5 процента. Такой спад стал следствием колоссальной работы компании с лета 2018 года. Это отличный результат, которому удивляются даже многие банкиры, так как в их учреждениях этот процент выше порой.

- Специалисты говорят, что в случае с микрокредитами средний процент безнадежных составляет порядка 40%. Эта цифра в 4 раза выше названной вами.

- Смотря как считать. Кто-то называет кредит "безнадежным" после 30-го дня невозврата, а кто-то – после 60-го или 90-го. У каждого своя методология для расчета этого показателя. Я указала процент от количества кредитных договоров. Также считают процент просрочки от суммы выданных кредитов. Там действительно процент выше.

- А какой процент безнадежных от количества сумм?

- Около 15-17%.

- В чем суть работы по снижению этого показателя?

- Мы улучшаем нашу скоринг-модель, т.е. машинный алгоритм, который принимает решение о кредите. Постоянно совершенствуем модуль, который отсеивает мошеннические операции. К примеру, в прошлом году мы полностью исключили возможность выдачи кредита на карты, которые могли бы принадлежать третьим лицам, даже с малой вероятностью. В онлайн-бизнесе это достаточно сложно сделать, но мы нашли решение. Это наше внутреннее ноу-хау. По кредитам, выданным с октября 2018-го, к нам ни разу не обратились с жалобой на мошенничество. Это крутой показатель, которым мы гордимся.

- А что относится к безнадежным кредитам конкретно у вас?

- У нас кредит считается безнадежным после 90 дней просрочки. С этого дня мы принимаем решение, что с ним делать: удерживать у нас и дальше с ним работать или продать.

- Какая часть продается?

- Стараемся снижать процент кредитов, которые продаем факторинговым компаниям. Сейчас он не больше 10%. В этом контексте хочу отметить, что мы усилили команду контроля качества, которая проверяет эффективность работы менеджеров по работе с задолженностью. Благодаря этому за последние 14 месяцев у нас не было зафиксировано ни единого нарушения со стороны таких менеджеров по отношению к должникам. Унижение и запугивание – это не методы Moneyveo. Мы довольны результатом.

- Что с безнадежными кредитами, которые не идут на продажу?

- С ними работают сотрудники компании. Иногда мы узнаем, что у должника случился форс-мажор – он заболел, потерял работу и др. В таких случаях мы просим письменное подтверждение. Если мы его получаем, можем списать часть пени или процентов. Мы идем навстречу клиентам.

- За все время Moneyveo было оформлено 2,2, млн договоров, 9% – это примерно 200 тысяч. Почему в Едином реестре судебных решений всего несколько десятков дел, связанных с взысканием сумм компанией?

- Таких дел около сотни. Их не много, потому что для любой финансовой компании передача дела в суд обходится достаточно дорого. Поэтому предлагаем клиентам разные варианты. Например, предлагаем реструктуризацию кредита, то есть остановить начисление пени и разбить долг на части. В комфортный для клиента срок он может погасить задолженность. В общем, работаем над тем, чтобы кредит вернули без передачи дела в суд.

- Я просмотрел несколько судебных дел. В частности, одно дело, которое прошло апелляцию и кассацию. Там в ответ на требование Moneyveo выплатить средства ответчик требует, чтобы истец предоставил копии кредитных договоров с печатями. Поскольку таких бумаг нет, Moneyveo не удается доказать, что средства были именно кредитные, и суд был на стороне клиента компании.

- Вы говорите только об одном деле, по которому мы подали апелляцию, так как первое решение противоречит законодательству про электронный документооборот и электронную коммерцию. В остальных судебных делах решения были приняты в пользу компании Moneyveo. Ведь договор с электронной подписью имеет юридическую силу такую же, как и подписанный вручную, и стороны должны соблюдать условия такого договора.

- Т.е. это не компетенция судей?

- Конкретно в том случае есть ощущение, что изучение электронной подписи заемщика при оформлении кредита было проведено судом не комплексно. В Украине есть три типа электронной подписи. Наша компания использует ту, что с одноразовым идентификатором. Поэтому здесь оснований для признания договора недействительным абсолютно нет.

О защите персональных данных заемщиков

- В прошлом году было сообщение о том, что персональными данными человека воспользовались мошенники для оформления кредита. Как это произошло, почему мошенникам удалось тогда обмануть систему?

- На рынке действительно было зафиксировано массовое мошенничество. Не только с Moneyveo, но и с рядом других компаний, которые предоставляют кредиты онлайн. На сегодняшний день следствие продолжается, правоохранители работают, а мы максимально содействуем, в частности, предоставляем документы, данные по таким договорам. Обо всем рассказывать не можем, есть тайна следствия, но уже есть подозреваемые. В любом случай, мы уже предприняли шаги, которые исключают подобное мошенничество как таковое.

- Насколько я понял, для той схемы аферисту достаточно было знать паспортные данные человека и банковскую карту?

- Не совсем. Нужно было иметь доступ в клиент-банк. Чтобы подтвердить, что банковская карта действительно принадлежит тому человеку, который заполняет анкету. Для этого заемщик проходит процедуру 3D Secure. Ее внедрили международные платежные системы Visa и Mastercard. Клиент получает на финансовый номер (мобильный номер, подключенный к банковскому счету или карте) цифровой код. Увидеть его можно только получив доступ либо в sms-банкинг, в мобильный банкинг либо вэб-банкинг клиента. А для этого необходимо знать логин и пароль.

То есть это не просто некая украденная копия документа. Мошеннику нужно знать ряд личных данных, которые каждому, кстати, нужно беречь. Хотим посоветовать всем аккуратно относиться к своим персональным данным и не делиться cvv-кодом, номером карты, логинами, паролями и другой подобной информацией, а также не отдавать свой телефон другим людям, даже близким и родственникам. Вокруг хватает бытового мошенничества: внук оформляет кредит на бабушкины документы, сестра – на брата и так далее.

- Понятно, что бытовое мошенничество пресечь невозможно, но что может сделать пострадавший в такой ситуации? Может ли, условно, бабушка, обезопасить себя от действий внука по оформлению онлайн-кредита?

- Это вопрос культуры хранения персональной информации. Если бабушка не говорит пароль от клиент-банка своему внуку, это не значит, что она ему не доверяет. У нас это все еще воспринимается по-другому.

О рекламе с Дядей Жорой

- За последние полгода почти каждый зритель видел вашу вирусную рекламу с Дядей Жорой. Как она появилась?

- Мы работали над этой рекламой вместе с креативным агентством. Решили, что герой Дядя Жора близок нашему клиенту, ассоциируется с простым человеком, у которого в тот или иной момент могут возникнуть потребности в деньгах.

Недавно начали замечать, что наши идеи и креатив копируют. Для нас это значит, что мы все делаем правильно. Вскоре запустим новую креативную кампанию и надеемся, что она будет не менее яркой и вирусной.

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