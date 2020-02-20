Постпред РФ в ООН сделал заявление об Украине, поражающее цинизмом

Оказывается, Украина отправила в Крым "эшелоны головорезов", а на Донбасс "обрушила бомбы"

Оказывается, в Украине нет оккупированных территорий. Такое заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая 20 февраля на заседании Генассамблеи ООН, которое созвал официальный Киев по теме "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Небензя отметил, что навязанная Генеральной Ассамблее тема сессии "ничего общего не имеет с реальностью, даже с виртуальной", так как в Украине нет оккупированных территорий, передает ТАСС.

Более того: продвижения в решении конфликта на Донбассе не будет, "пока не придет осознание реальных коренных причин проблем в Украине", – подчеркнул Небензя. А причину он видит только одну: "антиконституционный переворот, который был совершен в Украине ровно шесть лет назад".

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На этом новости из параллельной реальности, в которой живет постпред РФ, не закончились: он попытался убедить участников Генассамблеи ООН, что "майданные деятели" отправили на полуостров (Крым – Ред.) карательные „поезда дружбы", набитые головорезами. А на Восток выдвинули армию, обрушили бомбы и снаряды".

"Вот в чем корень всех проблем в Украине", — заключил он.

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Напомним, на этой неделе проходят сразу два события на площадках ООН. 18 февраля Совет Безопасности ООН собирался по инициативе Российской Федерации, дабы рассмотреть вопрос выполнения Украиной Минских договоренностей. И по его итогам страны-участницы, среди которых США, Франция, Бельгия, Германия и Польша призвали Россию вывести свои силы с Донбасса и Крыма, а также придерживаться своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями.

А уже спустя два дня Генеральная Ассамблея ООН собралась на специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях нашей страны – после того, как боевики на Донбассе пошли на прорыв нашей линии обороны:

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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