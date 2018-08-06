Пострадавший ребенок должен быть уверен, что его защитят – психолог

Психологи советуют детям, которые подвергаются насилию в школах, не замалчивать о случаях психологического давления на них, рассказывать о побоях и издевательствах. Но чтобы воспитать такое доверие, государство, учебные заведения и семьи должны гарантировать несовершеннолетним защиту и поддержку.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал психолог Максим Жидко.

"Пострадавший ребенок должен быть уверен, что его защитят. А у нас, к сожалению, существует практика замалчивания таких случаев. Всему обществу нужно формировать абсолютно базовую убежденность в том, люди, которые страдают от насилия, имеют право просить защиты", – говорит психолог.

По мнению специалиста, после каждого случая насилия среди подростков необходимо проводить психологическую работу как с пострадавшей стороной с целью реабилитации, так и с агрессорами, чтобы они пришли к осознанию того, что конфликт можно решать другими путями.

Напомним, ранее правозащитник Дмитрий Марцонь рассказал, что родителей детей, совершивших насилие, необходимо наказывать огромными штрафами.

Больше мнений экспертов читайте в статье на сайте "Сегодня": "Платить за слезы и кровь чужих детей: как решить проблему подросткового насилия!".